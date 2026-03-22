Ученые рассказали, в какой части России можно будет увидеть северные сияния
Интенсивные северные сияния можно будет увидеть в воскресенье вечером на севере европейской части России, вероятность наиболее высокая за несколько месяцев,... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T20:43:00+03:00
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Интенсивные северные сияния можно будет увидеть в воскресенье вечером на севере европейской части России, вероятность наиболее высокая за несколько месяцев, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В ближайшие часы возможно наблюдение интенсивных северных сияний в европейской части страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что интенсивность аврорального овала начала расти в середине дня, сейчас он накрыл северо-западную и европейскую части страны.
"Расчетные модели показывают на сегодняшний вечер одни из самых больших вероятностей увидеть сияния за последние несколько месяцев", - уточнили в Лаборатории.
В то же время Солнце становится всё более спокойным, к тому же постепенно растёт продолжительность светового дня. Исходя из этого, следующий сравнимый шанс увидеть такие полярные сияния может представиться только осенью, предполагают учёные.