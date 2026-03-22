У корабля "Прогресс МС-33" не раскрылась одна из антенн системы стыковки

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Одна из антенн системы стыковки грузового корабля "Прогресс МС-33", запущенного к МКС, осталась в нераскрытом положении, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
В воскресенье ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", который в дальнейшем полетит к Международной космической станции. Это первый пуск с восстановленного стартового стола, который был поврежден 27 ноября 2025 года.
"По информации главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции, после выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
