Баканов оценил первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Совместный стартовый расчёт предприятий ракетно-космической отрасли на Байконуре отлично отработал в ходе первого пуска с восстановленного стартового стола, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
В воскресенье ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", который в дальнейшем полетит к Международной космической станции. Пуск стал первым с восстановленного стартового стола после того, как он был повреждён 27 ноября 2025 года.

"Совместные расчеты предприятий ракетно-космической отрасли отработали на пятёрку. Как вы знаете, после пилотируемого запуска (корабля "Союз МС-28" 27 ноября - ред.) произошло повреждение кабины стартового стола. За два месяца наши коллеги очень быстро её восстановили", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном пресс-службой госкорпорации.
Он уточнил, что корабль "Прогресс МС-33" доставит грузы и экспериментальное оборудование для обеспечения жизнедеятельности международного экипажа станции.
"На ракете была нанесена эмблема Недели космоса (которая пройдёт в России 6-12 апреля - ред.). Поэтому считаем, что с сегодняшнего запуска мы начинаем к ней готовиться", - добавил Баканов.
Старт ракет "Союз" на Байконуре получит новую кабину обслуживания
16 декабря 2025, 07:34