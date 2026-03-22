Баканов оценил первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре - РИА Новости, 22.03.2026
17:49 22.03.2026 (обновлено: 20:49 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/roskosmos-2082283784.html
Баканов оценил первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре
Баканов оценил первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре - РИА Новости, 22.03.2026
Баканов оценил первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре
Совместный стартовый расчёт предприятий ракетно-космической отрасли на Байконуре отлично отработал в ходе первого пуска с восстановленного стартового стола,... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T17:49:00+03:00
2026-03-22T20:49:00+03:00
байконур (город), россия, дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Байконур (город), Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Баканов оценил первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре

Баканов: расчет на Байконуре отлично отработал в ходе запуска "Прогресса МС-33"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Совместный стартовый расчёт предприятий ракетно-космической отрасли на Байконуре отлично отработал в ходе первого пуска с восстановленного стартового стола, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
В воскресенье ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", который в дальнейшем полетит к Международной космической станции. Пуск стал первым с восстановленного стартового стола после того, как он был повреждён 27 ноября 2025 года.
«
"Совместные расчеты предприятий ракетно-космической отрасли отработали на пятёрку. Как вы знаете, после пилотируемого запуска (корабля "Союз МС-28" 27 ноября - ред.) произошло повреждение кабины стартового стола. За два месяца наши коллеги очень быстро её восстановили", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном пресс-службой госкорпорации.
Он уточнил, что корабль "Прогресс МС-33" доставит грузы и экспериментальное оборудование для обеспечения жизнедеятельности международного экипажа станции.
"На ракете была нанесена эмблема Недели космоса (которая пройдёт в России 6-12 апреля - ред.). Поэтому считаем, что с сегодняшнего запуска мы начинаем к ней готовиться", - добавил Баканов.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
НаукаБайконур (город)РоссияДмитрий БакановРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
