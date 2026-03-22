https://ria.ru/20260322/rassrochka-2082203952.html
Юрист рассказал о новых правилах оформления рассрочки
Банк России с 1 апреля будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки, после попадания в который компания получит право предоставлять рассрочку покупателям,... РИА Новости, 22.03.2026
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
александр хаминский
сергей гаврилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России с 1 апреля будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки, после попадания в который компания получит право предоставлять рассрочку покупателям, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее депутат Госдумы
, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов
сообщил РИА Новости, что с 1 апреля в России
вступают в силу новые правила оформления рассрочки.
"В соответствии с новым законом Банком России будет вестись реестр операторов сервисов рассрочки, только с момента внесения в который компания-оператор будет наделена правом предоставлять рассрочку покупателям. Вводится предельный размер неустойки, который не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя сервиса", - рассказал Хаминский
.
При этом в законе есть и ограничения для покупателей, обратил внимание юрист.
"Закон поэтапно ограничил максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года четыре месяца. Ну, и нужно иметь в виду, что закон не будет распространяться на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года", - пояснил Хаминский.
Как напомнил юрист, до принятия нового закона финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита и их услуги не попадали под регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств.
"Законодатель новым законом в первую очередь хочет предотвратить рост закредитованности населения, а также повысить информированность покупателей о реальной стоимости рассрочки и об ответственности, и санкциях за нарушение сроков оплаты", - заключил Хаминский.