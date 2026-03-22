Юрист рассказал о новых правилах оформления рассрочки

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России с 1 апреля будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки, после попадания в который компания получит право предоставлять рассрочку покупателям, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее депутат Госдумы , член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что с 1 апреля в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки.

"В соответствии с новым законом Банком России будет вестись реестр операторов сервисов рассрочки, только с момента внесения в который компания-оператор будет наделена правом предоставлять рассрочку покупателям. Вводится предельный размер неустойки, который не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя сервиса", - рассказал Хаминский

При этом в законе есть и ограничения для покупателей, обратил внимание юрист.

"Закон поэтапно ограничил максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года четыре месяца. Ну, и нужно иметь в виду, что закон не будет распространяться на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года", - пояснил Хаминский.

Как напомнил юрист, до принятия нового закона финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита и их услуги не попадали под регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств.