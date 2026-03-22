Репортер НХЛ Пирс и трое ее детей погибли при пожаре в доме

Инцидент произошел в субботу в доме 37-летней журналистки в 5:30 утра по местному времени. По информации издания Daily Mail, пожарную службу на место вызвали соседи Пирс, которые увидели, как пламя пробирается сквозь крышу. Прибывший на место отряд пожарных установил, что все здание было охвачено огнем. Внутри были обнаружены тела Пирс, троих детей и собаки.