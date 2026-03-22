Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
22:23 22.03.2026 (обновлено: 22:27 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/pozhar-2082291922.html
Репортер НХЛ Пирс и трое ее детей погибли при пожаре в доме
Репортер НХЛ Пирс и трое ее детей погибли при пожаре в доме
2026-03-22T22:23:00+03:00
2026-03-22T22:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148475/38/1484753814_0:276:4801:2976_1920x0_80_0_0_8929794078458f21409e86b2a74be4fe.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148475/38/1484753814_232:0:4568:3252_1920x0_80_0_0_2ece0470e40939c3774df142f83c0470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Fotolia / leonid_shtandelСвечи и гвоздики
Свечи и гвоздики - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© Fotolia / leonid_shtandel
Свечи и гвоздики. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Репортер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джесси Пирс погибла в результате пожара в собственном доме вместе со своими тремя детьми, сообщается на сайте лиги.
Инцидент произошел в субботу в доме 37-летней журналистки в 5:30 утра по местному времени. По информации издания Daily Mail, пожарную службу на место вызвали соседи Пирс, которые увидели, как пламя пробирается сквозь крышу. Прибывший на место отряд пожарных установил, что все здание было охвачено огнем. Внутри были обнаружены тела Пирс, троих детей и собаки.
«
"Вся семья НХЛ молится за близких Пирс и выражает глубочайшие соболезнования в связи с ее кончиной и троих маленьких детей. Джесси любила нашу игру и на протяжении десяти лет была ценным сотрудником команды сайта НХЛ. Нам будет очень ее не хватать", - говорится в сообщении лиги.
Пирс сотрудничала с НХЛ на протяжении последних 10 сезонов, была автором статьей о "Миннесоте Уайлд", работала в команде и освещала хоккей на всех уровнях в Миннеаполисе и Сент-Поле.
 
ХоккейМиннеаполисНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала