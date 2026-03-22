Москвичей в воскресенье ожидает погода "миллион на миллион"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Малооблачная погода без осадков, "миллион на миллион", ожидает москвичей в воскресенье, температура поднимется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей Родины погода будет стоять "миллион на миллион": малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков. Ветер переменный, слабый. И температура воздуха - плюс 11 - плюс 13 градусов", - рассказал агентству Тишковец.

Синоптик уточнил, что такой температурной фон аномально высокий, как минимум на восемь-десять градусов выше положенной в этом время климатической нормы.