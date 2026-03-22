Какая погода ждет Россию на майских праздниках

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Май в этом году игнорирует календарные нормы, оставаясь временем жестких контрастов. В скором времени нас ждет классический переходный период: борьба арктических масс с первым летним прогревом — настоящие температурные качели.

Когда ждать очередных перемен? И получится ли почувствовать стабильное тепло в мае?

Москва уйдет под воду

В начале марта москвичей ожидает потепление: температура воздуха днем поднимется до +3…+5 градусов. Однако наступление весны может оказаться отсроченным.

"У нас при нормальных условиях весна приходит 25 марта — 10 апреля. В этом году, учитывая объем снега, ранней весны можно не ждать. Снег будет таять медленно", — отметил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в разговоре с "Известиями".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил в своем телеграм-канале: "От снега освободится северо-запад, запад и юг Русской равнины. В Москве останется от пяти до десяти сантиметров снега, который к началу апреля растает".

Он предупредил , что после недавних рекордных снегопадов Москву ждет весеннее половодье, которое, несомненно, скажется и на майской погоде.

Прогноз Тишковца гласит : в марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более одного-двух градусов (осадков выпадет на 30% меньше). А в апреле и мае воздух прогреется на три-четыре градуса выше положенного. Количество осадков ожидается с небольшим, около 10-15%, дефицитом.

Северную столицу ждут перемены?

Май в Санкт-Петербурге отличается особой атмосферой, поскольку именно в этот месяц город наполняется весенним теплом и яркими красками. Жители и гости Северной столицы с нетерпением ждут хорошей погоды, ведь именно в мае здесь начинается туристический сезон.

К сожалению, одни из самых низких показателей прогнозируются в Ленинградской области — там дневные значения в мае будут держаться в пределах +9…+14, что в целом соответствует норме.

Синоптики добавили, что и на майские праздники картина не изменится. По предварительным данным, температура в городе на Неве составит от +9 до +11 градусов, небо будет облачным.

Регионы готовят сюрпризы

Климатическая картина мая в ключевых регионах в этом году будет неоднородной. Специалисты подчеркивают: стабильность наступит лишь во второй половине месяца.

По оценкам Гидрометцентра России, майское тепло распределится по России очень неравномерно: жарче всего будет на Кавказе, на юге Приволжья и в ряде областей Центральной России.

Новосибирске первая декада мая (период праздников) пройдет в режиме энергосбережения. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15°C, однако ночью ожидается резкое похолодание до +3…+4°C. Устойчивые 20 градусов появятся лишь после 15 мая.

Красноярске май прогнозируется на полтора-два градуса теплее, чем в Новосибирске, однако риск интенсивных осадков значительно выше. При дневных +16…+20°C сохраняется угроза возвратных заморозков до -3°C.

В то же время на Урале , значительной части Приволжья и Северо-Запада, а также почти на всей территории Якутии прогнозируется температура, близкая к норме или чуть ниже.

Краснодарском крае на аномальную жару рассчитывать также не стоит — дневная температура будет в пределах +15…+20 градусов. В Крыму начало мая обещает быть чуть теплее — до +18…+21 градуса, но возможны дожди.