Петросян раскрыла подробности выступления с Валиевой

«

"В нашей команде мы сначала более-менее распределили прыжки, но потом пришлось все пересматривать, особенно нам с Камилой, потому что мы из разных групп. В итоге мы решили, что прыгаем один тройной, а остальное мальчики взяли на себя - и они справились просто шикарно. Честно, я даже не понимаю, как они это все сделали: прыгали, собирали, поднимали - бесконечный процесс. Но они молодцы, справились. Нам (с Камилой Валиевой) Светлана Владимировна подсказала, как правильно выехать, как посмотреть на судей, как сделать выезд подлиннее. Утром минут пять порепетировали, и все", - рассказала журналистам Петросян.