Тело патриарха Грузии вынесли из здания собора Самеба

ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Гроб с телом католикоса-патриарха всея Грузии Илии II вынесли из кафедрального собора Цминда Самеба в Тбилиси, после чего траурная процессия направилась пешим шествием к Сионскому кафедральному собору, где состоится погребение, передает корреспондент РИА Новости.