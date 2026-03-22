Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар
Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар - РИА Новости, 22.03.2026
Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар
Кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, Эммануэль Грегуар лидирует на выборах мэра...
2026-03-22T23:04:00+03:00
2026-03-22T23:04:00+03:00
2026-03-22T23:58:00+03:00
париж
франция
париж, франция, в мире
Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар
Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует кандидат от левой Соцпартии Грегуар
ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, Эммануэль Грегуар лидирует на выборах мэра Парижа, следует из данных exit poll.
В воскресенье во Франции
проходит второй тур муниципальных выборов, по итогам которого будут избраны мэры городов по всей стране.
"Эммануэль Грегуар убедительно лидирует во втором туре выборов мэра Парижа, заручившись поддержкой 50% избирателей. Кандидат от правой партии "Республиканцы" Рашида Дати может рассчитывать на 40% голосов, а кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Софи Шикиру – на 10% голосов", - сообщает BFMTV со ссылкой на данные exit poll социологической службы Elabe-Berger Levrault.
После объявления данных соцопросов, Грегуар выступил перед избирателями на площади Сталинград
в Париже
, поблагодарил их за оказанную ему поддержку и добавил, что, по его мнению, французская столица "никогда не будет городом радикальных правых". BFMTV вел трансляцию выступления Грегуара.
Несколько позднее телеканал показал кадры того, как кандидат-социалист по завершении своего выступления направился на велосипеде в сторону мэрии французской столицы.