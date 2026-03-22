23:04 22.03.2026 (обновлено: 23:58 22.03.2026)
Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует социалист Эммануэль Грегуар
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137144/87/1371448706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baca93eedbb53d149203c6e4e6db5cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экзитпол: на выборах мэра Парижа лидирует кандидат от левой Соцпартии Грегуар

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭйфелева башня
Эйфелева башня. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, Эммануэль Грегуар лидирует на выборах мэра Парижа, следует из данных exit poll.
В воскресенье во Франции проходит второй тур муниципальных выборов, по итогам которого будут избраны мэры городов по всей стране.
«

"Эммануэль Грегуар убедительно лидирует во втором туре выборов мэра Парижа, заручившись поддержкой 50% избирателей. Кандидат от правой партии "Республиканцы" Рашида Дати может рассчитывать на 40% голосов, а кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Софи Шикиру – на 10% голосов", - сообщает BFMTV со ссылкой на данные exit poll социологической службы Elabe-Berger Levrault.

После объявления данных соцопросов, Грегуар выступил перед избирателями на площади Сталинград в Париже, поблагодарил их за оказанную ему поддержку и добавил, что, по его мнению, французская столица "никогда не будет городом радикальных правых". BFMTV вел трансляцию выступления Грегуара.
Несколько позднее телеканал показал кадры того, как кандидат-социалист по завершении своего выступления направился на велосипеде в сторону мэрии французской столицы.
Эрик Сьотти - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Соратника Марин Ле Пен Эрика Сьотти избрали мэром Ниццы, показал экзитпол
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
