23:40 22.03.2026
"Приятно достичь чего-то подобного": Овечкин рассказал о тысячной шайбе
Хоккей, Спорт, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что рад достижению отметки в 1000 голов в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме дома уступил "Колорадо" (2:3) в матче регулярного чемпионата. Овечкин отметился заброшенной шайбой и перевел встречу в дополнительную 5-минутку.
"Всегда приятно достичь чего-то подобного, к тому же это был важный гол", - цитирует 40-летнего Овечкина сайт клуба.

Россиянин стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить 1000 голов в НХЛ. Ранее это достижение покорилось канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф). Форвард "Вашингтона" также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?
