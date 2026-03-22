14:41 22.03.2026
Нетаньяху прибыл на место прилета ракеты в Араде
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на место прилета иранской ракеты в городе Арад, где пострадали более 100 человек, и зафиксировали разрушения, сообщила РИА Новости, 22.03.2026
Нетаньяху прибыл на место падения иранской ракеты в Араде

© Фото : Канцелярия премьер-министра ИзраиляПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на месте иранского авиаудара в городе Арад
© Фото : Канцелярия премьер-министра Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на месте иранского авиаудара в городе Арад
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на место прилета иранской ракеты в городе Арад, где пострадали более 100 человек, и зафиксировали разрушения, сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства.
Минздрав Израиля в воскресенье объявил, что более 300 человек обратились в израильские больницы за сутки в связи с ракетными обстрелами, 180 из них пострадали в результате прилетов в южных городах Арад и Димона. По данным министерства, с мест прилетов в этих населенных пунктах в больницы эвакуировали 116 и 64 пострадавших соответственно, большинство из них получили легкие травмы.
"Я здесь, в Араде. Здесь произошло чудо, никто не погиб, но мы не должны полагаться только на чудо. С момента предупреждения до падения ракеты прошло целых десять минут. Ракета упала здесь, между зданиями. И если бы все в это время укрылись в защищенных зонах, в убежищах под каждым домом, никто бы не пострадал", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер призвал граждан не быть равнодушными и самонадеянными и строго следовать указаниям службы командования тыла во время ракетных атак.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Как им удалось?" В Британии началась паника после неожиданного хода Ирана
Вчера, 11:01
 
