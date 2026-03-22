Куликово поле. Что скрывают более 100 тысяч артефактов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Музей-заповедник "Куликово поле" в этом году отмечает свое 30-летие, сегодня в его фондах — более 100 тысяч экспонатов. В День музейного хранителя сотрудники "Куликова поля", проработавшие там с момента основания, рассказали о коллекции музея, об артефактах, доказывающих место и время Куликовской битвы, а также о других эпохальных реликвиях, представленных в его фондах — от каменного века до наших дней.

"Музей с нуля"

Музей-заповедник "Куликово поле" был создан в 1996 году, рассказала главный хранитель музея-заповедника Татьяна Наумова. У него нет длинной дореволюционной истории: все, что здесь хранится, было найдено благодаря археологическим и этнографическим экспедициям, начавшимся в конце 90-х годов 20 века и продолжающимся по сей день.

Сегодня в фондах музея — более 106 тысяч экспонатов, из которых 64,5 тысячи предметов составляют археологическую коллекцию.

"Все, что мы сделали, мы сделали своими руками изначально. У нас достаточное количество сотрудников, которые работают с первого дня основания музея, на памяти которых все это происходило, и которые внесли вклад и в пополнение коллекции, и в создание всех экспозиций и выставок", — рассказала Наумова.

"Веский довод, что здесь была битва"

Раскрытие темы Куликовской битвы, как отмечает специалист отдела учета Татьяна Гриценко, проработавшая 30 лет главным хранителем музея, остается приоритетом для "Куликова поля".

Несмотря на многочисленные археологические находки, у скептиков по-прежнему сохраняются вопросы относительно локализации сражения и его исторической достоверности. Ученые музея, однако, опровергают их доказательствами — результатами многолетних исследований и сотнями найденных артефактов.

"У нас в историографии более 300 единиц — не три, а более 300, — которые на 100 процентов подтверждают, что это артефакты Куликовской битвы, и доказывают все научные теории, связанные с этим событием. Все это опубликовано в нашем каталоге "Реликвии Куликовской битвы", к нему любой желающий может обратиться и посмотреть, что представляют собой эти находки. Они совершенно разноплановые, и каждая из них является подтверждением. Каждая найдена на месте битвы, локализованном определенным научным путем, и каждая доказывает, что это — реликвия", — сообщила эксперт.

Отвечая на вопросы скептиков о небольшом количестве находок, Татьяна Гриценко напоминает, что поле битвы — это не место длительного проживания.

"Это не поселение, которое оставляет глубокий след. Битва — это сиюминутное событие. К тому же на протяжении столетий эту территорию постоянно распахивали, и предметы выпахивались на поверхность", — добавила она.

"Находка среди чистого поля"

Зал реликвий Куликовской битвы, по словам заведующей археологическим фондом музея Татьяны Наумовой, ежегодно пополняется. Комплекс находок, по ее словам, состоит из двух частей. Первая — непосредственно подлинники, реликвии битвы, которых насчитывается порядка 70. Вторая — копии, сделанные в ходе архивных изысканий.

Среди находок, убеждающих посетителей в том, что битва произошла именно здесь, ученая выделяет прежде всего предметы вооружения — наконечники стрел и копий.

"Находка среди чистого поля — предмет, который потеряли, уронили в ходе боя, — это еще один веский довод, что здесь была битва. Поэтому эти типы предметов мне очень нравятся. Я ратую за то, чтобы их находили, и очень радуюсь, когда они становятся реликвиями", — отметила Наумова.

Еще одним доказательством того, что Куликовская битва произошла именно здесь, по мнению заведующей археологическим фондом, может стать нумизматическая коллекция. Среди реликвий есть одна находка — золотоордынский дирхем середины 14 века.

© Фото : ГМЗ "Куликово поле" Монета дирхем. 1352-1353 гг.

"Монета, хотя и чеканилась в 50-е годы, вполне могла быть в хождении на момент Куликовского сражения. И она тоже нами отнесена к кругу реликвий. Я думаю, это веский довод: монета найдена на месте боестолкновения, где нет археологических памятников. Как правило, монеты связаны с городищами, с культурным слоем. А тут — на месте боя", — пояснила эксперт.

Как отметили хранители фонда "Куликова поля", с развитием технологий и накоплением знаний даже давно изученные предметы могут стать источником новых исторических открытий.

Так, Татьяна Наумова рассказала о наконечнике копья — "пике бронебойной", поступившем в музей как предмет позднего Средневековья, условно 15-17 века. Однако после дополнительных исследований артефакта сотрудники музея причислили его к реликвиям Куликовской битвы.

© Фото : ГМЗ "Куликово поле" Наконечник пики бронебойной. XIII-XIV вв.

"Мы провели дополнительную атрибуцию и изучение его (артефакта) по источникам, после чего поняли, что это, судя по всему, реликвия. Он хорошо укладывается в типологию наконечников копий древнерусского времени 13-14 веков. И из простого наконечника этот предмет перешел в статус реликвий", — рассказала она.

"Не только место битвы, но и место жизни"

Коллекция фондов музея не исчерпывается только темой Куликовской битвы, отметила Татьяна Гриценко. По ее словам, музей-заповедник — это музей территории, где изучают ее развитие на всем протяжении — от каменного века до современности, объединяя и военную историю, и свидетельства мирной жизни — поселения, которые существовали здесь веками.

Так, значительная часть археологического фонда музея состоит из находок, связанных с казачьими слободами Епифани. Как отмечает Татьяна Наумова, служилое население — казаки — составляло здесь очень большую часть жителей. В окрестностях Епифани были казацкие слободы, рядом с ними несли службу стрельцы и пушкари. По словам хранителя, именно это служилое население 16-17 веков впоследствии стало "ядром" донского казачества.

"Эти земли входили в единую засечную черту (система оборонительных сооружений. - Прим. ред.) того времени. Здесь был южный форпост защиты границ Московского государства. И мы надеемся, что в этом году откроется целый музей, посвященный казачеству и государевой страже в Епифани. Все уже для этого сделано, отреставрировано, осталось только наполнить музейными предметами, а их у нас много", — добавила Татьяна Гриценко.

По словам эксперта, сегодня "Куликово поле" рассматривается не только как место битвы, но и как место жизни. И это, по ее мнению, принципиально меняет взгляд на территорию, которая веками хранит следы не только военных столкновений, но и повседневного быта, труда, веры.

"Мы сейчас очень много усилий прикладываем к тому, чтобы разработать эту тему. У нас уже есть, что показать, подготовлены музейные предметы. Чтобы создать здесь, на территории Куликова поля, новый музей. Он будет называться "Русское поле". Может быть, мы будем в этом смысле и уникальным музеем", — подытожила Гриценко.