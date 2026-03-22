Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 22.03.2026 (обновлено: 14:44 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/nauka-2082006266.html
Куликово поле. Что скрывают более 100 тысяч артефактов
Музей-заповедник "Куликово поле" в этом году отмечает свое 30-летие, сегодня в его фондах — более 100 тысяч экспонатов. В День музейного хранителя сотрудники... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T09:00:00+03:00
2026-03-22T14:44:00+03:00
наука
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
куликово поле (заповедник)
россия
тульская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082060421_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_4e088734bb75baf5aaba6cd3498191f9.jpg
https://ria.ru/20260228/nauka-2077143369.html
https://ria.ru/20250513/nauka-2016523300.html
https://ria.ru/20250919/nauka-2042904596.html
https://ria.ru/20231020/arkheologiya-1903929435.html
https://ria.ru/20251128/muzey-2058101900.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082060421_659:336:2814:1952_1920x0_80_0_0_5556f25e2d930f280bb52cb07a1948f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители возле экспонатов в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Музей-заповедник "Куликово поле" в этом году отмечает свое 30-летие, сегодня в его фондах — более 100 тысяч экспонатов. В День музейного хранителя сотрудники "Куликова поля", проработавшие там с момента основания, рассказали о коллекции музея, об артефактах, доказывающих место и время Куликовской битвы, а также о других эпохальных реликвиях, представленных в его фондах — от каменного века до наших дней.
"Музей с нуля"
Музей-заповедник "Куликово поле" был создан в 1996 году, рассказала главный хранитель музея-заповедника Татьяна Наумова. У него нет длинной дореволюционной истории: все, что здесь хранится, было найдено благодаря археологическим и этнографическим экспедициям, начавшимся в конце 90-х годов 20 века и продолжающимся по сей день.
Сегодня в фондах музея — более 106 тысяч экспонатов, из которых 64,5 тысячи предметов составляют археологическую коллекцию.
Работа В.В.Глебова-Вадбольского Князь Белозерский - участник Куликовской битвы в музее-заповеднике Куликово поле - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Незнакомая древность. Тульские археологи назвали свои главные открытия
28 февраля, 09:00
"Все, что мы сделали, мы сделали своими руками изначально. У нас достаточное количество сотрудников, которые работают с первого дня основания музея, на памяти которых все это происходило, и которые внесли вклад и в пополнение коллекции, и в создание всех экспозиций и выставок", — рассказала Наумова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
"Веский довод, что здесь была битва"
Раскрытие темы Куликовской битвы, как отмечает специалист отдела учета Татьяна Гриценко, проработавшая 30 лет главным хранителем музея, остается приоритетом для "Куликова поля".
Несмотря на многочисленные археологические находки, у скептиков по-прежнему сохраняются вопросы относительно локализации сражения и его исторической достоверности. Ученые музея, однако, опровергают их доказательствами — результатами многолетних исследований и сотнями найденных артефактов.
© РИА Новости / Кирилл ЗыковГосударственный музей-заповедник "Куликово поле"
Государственный музей-заповедник Куликово поле
Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© РИА Новости / Кирилл Зыков
1 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Экспонаты в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

Экспонаты в экспозиции музея-заповедника Куликово поле, где прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы

Экспонаты в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонаты в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области.
Экспонаты в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области
Экспонаты в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области.
Музей Куликово поле
Посетители в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4
Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© РИА Новости / Кирилл Зыков
1 из 4

Экспонаты в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Экспонаты в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4
Посетители в музее Куликовской битвы в селе Моховое в Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4
"У нас в историографии более 300 единиц — не три, а более 300, — которые на 100 процентов подтверждают, что это артефакты Куликовской битвы, и доказывают все научные теории, связанные с этим событием. Все это опубликовано в нашем каталоге "Реликвии Куликовской битвы", к нему любой желающий может обратиться и посмотреть, что представляют собой эти находки. Они совершенно разноплановые, и каждая из них является подтверждением. Каждая найдена на месте битвы, локализованном определенным научным путем, и каждая доказывает, что это — реликвия", — сообщила эксперт.
Фрагмент навершия бронзовой булавы - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Артефакт XII века нашли на Куликовом поле
13 мая 2025, 07:00
Отвечая на вопросы скептиков о небольшом количестве находок, Татьяна Гриценко напоминает, что поле битвы — это не место длительного проживания.
"Это не поселение, которое оставляет глубокий след. Битва — это сиюминутное событие. К тому же на протяжении столетий эту территорию постоянно распахивали, и предметы выпахивались на поверхность", — добавила она.
Участник конных соревнований военно-исторических клубов на военно-историческом фестивале Поле Куликово в рамках праздничных мероприятиях, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы
19 сентября 2025, 09:56
"Находка среди чистого поля"
Зал реликвий Куликовской битвы, по словам заведующей археологическим фондом музея Татьяны Наумовой, ежегодно пополняется. Комплекс находок, по ее словам, состоит из двух частей. Первая — непосредственно подлинники, реликвии битвы, которых насчитывается порядка 70. Вторая — копии, сделанные в ходе архивных изысканий.
Среди находок, убеждающих посетителей в том, что битва произошла именно здесь, ученая выделяет прежде всего предметы вооружения — наконечники стрел и копий.
"Находка среди чистого поля — предмет, который потеряли, уронили в ходе боя, — это еще один веский довод, что здесь была битва. Поэтому эти типы предметов мне очень нравятся. Я ратую за то, чтобы их находили, и очень радуюсь, когда они становятся реликвиями", — отметила Наумова.
Еще одним доказательством того, что Куликовская битва произошла именно здесь, по мнению заведующей археологическим фондом, может стать нумизматическая коллекция. Среди реликвий есть одна находка — золотоордынский дирхем середины 14 века.
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Монета дирхем. 1352-1353 гг.
Монета дирхем. 1352-1353 гг. - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
Монета дирхем. 1352-1353 гг.
"Монета, хотя и чеканилась в 50-е годы, вполне могла быть в хождении на момент Куликовского сражения. И она тоже нами отнесена к кругу реликвий. Я думаю, это веский довод: монета найдена на месте боестолкновения, где нет археологических памятников. Как правило, монеты связаны с городищами, с культурным слоем. А тут — на месте боя", — пояснила эксперт.
Как отметили хранители фонда "Куликова поля", с развитием технологий и накоплением знаний даже давно изученные предметы могут стать источником новых исторических открытий.
Так, Татьяна Наумова рассказала о наконечнике копья — "пике бронебойной", поступившем в музей как предмет позднего Средневековья, условно 15-17 века. Однако после дополнительных исследований артефакта сотрудники музея причислили его к реликвиям Куликовской битвы.
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Наконечник пики бронебойной. XIII-XIV вв.
Наконечник пики бронебойной. XIII-XIV вв. - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : ГМЗ "Куликово поле"
Наконечник пики бронебойной. XIII-XIV вв.
"Мы провели дополнительную атрибуцию и изучение его (артефакта) по источникам, после чего поняли, что это, судя по всему, реликвия. Он хорошо укладывается в типологию наконечников копий древнерусского времени 13-14 веков. И из простого наконечника этот предмет перешел в статус реликвий", — рассказала она.
"Не только место битвы, но и место жизни"
Коллекция фондов музея не исчерпывается только темой Куликовской битвы, отметила Татьяна Гриценко. По ее словам, музей-заповедник — это музей территории, где изучают ее развитие на всем протяжении — от каменного века до современности, объединяя и военную историю, и свидетельства мирной жизни — поселения, которые существовали здесь веками.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМузейный комплекс и музей Куликовской битвы в Моховом в Тульской области.
Музейный комплекс и музей Куликовской битвы в Моховом в Тульской области
Музейный комплекс и музей Куликовской битвы в Моховом в Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудница Татьяна Карпенко во время работы в фондохранилище музея Куликовской битвы в селе Моховое Тульской области.
Сотрудница Татьяна Карпенко во время работы в фондохранилище музея Куликовской битвы в селе Моховое Тульской области
Сотрудница Татьяна Карпенко во время работы в фондохранилище музея Куликовской битвы в селе Моховое Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника Куликово поле, где прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника Куликово поле, где прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Музейный комплекс и музей Куликовской битвы в Моховом в Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 4
Сотрудница Татьяна Карпенко во время работы в фондохранилище музея Куликовской битвы в селе Моховое Тульской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 4

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Реконструкция эпизода битвы в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Так, значительная часть археологического фонда музея состоит из находок, связанных с казачьими слободами Епифани. Как отмечает Татьяна Наумова, служилое население — казаки — составляло здесь очень большую часть жителей. В окрестностях Епифани были казацкие слободы, рядом с ними несли службу стрельцы и пушкари. По словам хранителя, именно это служилое население 16-17 веков впоследствии стало "ядром" донского казачества.
"Эти земли входили в единую засечную черту (система оборонительных сооружений. - Прим. ред.) того времени. Здесь был южный форпост защиты границ Московского государства. И мы надеемся, что в этом году откроется целый музей, посвященный казачеству и государевой страже в Епифани. Все уже для этого сделано, отреставрировано, осталось только наполнить музейными предметами, а их у нас много", — добавила Татьяна Гриценко.
Участники пресс-конференции на тему: Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ученые нашли фрагмент Большой русской засечной стены
20 октября 2023, 03:00
По словам эксперта, сегодня "Куликово поле" рассматривается не только как место битвы, но и как место жизни. И это, по ее мнению, принципиально меняет взгляд на территорию, которая веками хранит следы не только военных столкновений, но и повседневного быта, труда, веры.
"Мы сейчас очень много усилий прикладываем к тому, чтобы разработать эту тему. У нас уже есть, что показать, подготовлены музейные предметы. Чтобы создать здесь, на территории Куликова поля, новый музей. Он будет называться "Русское поле". Может быть, мы будем в этом смысле и уникальным музеем", — подытожила Гриценко.
Проект музейного комплекса Русское поле - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей
28 ноября 2025, 09:00
День музейного хранителя отмечается в России 22 марта. Дата выбрана в честь дня рождения Серафимы Балаевой — хранительницы Гатчинского дворца, спасавшей экспонаты в годы Великой Отечественной войны. Это профессиональный праздник тех, кто сохраняет культурное наследие страны: принимает, описывает, реставрирует и оберегает музейные предметы.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала