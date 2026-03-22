КУРСК, 22 мар — РИА Новости. Уровень разрушений гражданской инфраструктуры в Судже и надписи на английском языке, оставленные украинскими военными, свидетельствуют о присутствии иностранных наемников, заявил РИА Новости португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший город.

"Больше всего меня поразили все эти надписи и слова, которые они оставили, и многие из них на английском. Это как доказательство присутствия здесь иностранных наемников. И здесь есть многочисленные свидетельства местных жителей и массовые убийства, которые на самом деле произошли", — добавил Жоау.

Он подчеркнул, что происходившее в Судже можно воссоздать даже просто пройдясь по улицам.