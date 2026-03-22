В Мьянме авиакомпании столкнулись с нехваткой топлива
Ряд авиакомпаний в Республике Союз Мьянма приостановил продажу билетов на внутренние рейсы на фоне нехватки авиационного топлива, одновременно ужесточив... РИА Новости, 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/iran-2082246129.html
https://ria.ru/20260322/trump-2082223741.html
В Мьянме авиакомпании приостановили продажу билетов из-за нехватки топлива
ДЖАКАРТА, 22 мар - РИА Новости.
Ряд авиакомпаний в Республике Союз Мьянма приостановил продажу билетов на внутренние рейсы на фоне нехватки авиационного топлива, одновременно ужесточив ограничения для пассажиров, сообщает местное издание DVB
.
По данным Myanmar Airways International (MAI), авиаперевозчик сократил норму провоза багажа: в эконом-классе - с 30 до 20 килограммов, в бизнес-классе - с 40 до 30 килограммов, а ручной клади - с 14 до семи килограммов. Ограничения введены на неопределенный срок.
"Источники в авиационной отрасли сообщили, что пассажирам отмененных рейсов предлагают возврат средств или изменение маршрутов", - отмечает издание. По словам представителя туристической компании, продажи билетов на внутренние рейсы MAI фактически приостановлены, но могут возобновиться с 24 марта.
Ранее о приостановке продаж билетов также объявили авиакомпании Air Thanlwin и Mann Yadanarbon.
На фоне кризиса выросли цены на альтернативный транспорт. Стоимость автобусных поездок по популярным маршрутам, включая Янгон
- Нейпьидо
и Янгон - Мандалай
, за неделю почти удвоилась.
"Мы слышали, что дефицит топлива может только усилиться", - заявил продавец билетов на автобусной станции Аунг Мингалар на условиях анонимности.
Рост цен затронул и розничный рынок топлива. С 13 марта стоимость бензина и дизеля в стране увеличилась примерно на 20-40%, в зависимости от вида топлива.
Дополнительное давление на рынок оказали введённые властями меры нормирования: зарегистрированные транспортные средства могут заправляться не чаще одного раза в сутки.
Ранее власти Мьянмы
заявляли, что страна располагает запасами топлива примерно на 40 дней.