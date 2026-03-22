"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
19:48 22.03.2026 (обновлено: 21:05 22.03.2026)
"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА
"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА
Футболист "Зенита" Игорь Дивеев, комментируя ситуацию вокруг защитника ЦСКА Мойзеса, заявил, что разговоры с тренером на повышенных тонах в петербургской... РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T19:48:00+03:00
2026-03-22T21:05:00+03:00
футбол
спорт
фабио челестини
роман бабаев
мойзес
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
игорь дивеев
спорт, фабио челестини, роман бабаев, мойзес, российская премьер-лига (рпл), пфк цска, игорь дивеев, зенит
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, Роман Бабаев, Мойзес, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Игорь Дивеев, Зенит
"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА

Дивеев о Мойзесе: разговоры с тренером на повышенных тонах в "Зените" невозможны

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист "Зенита" Игорь Дивеев, комментируя ситуацию вокруг защитника ЦСКА Мойзеса, заявил, что разговоры с тренером на повышенных тонах в петербургской команде невозможны.
Дивеев ранее выступал за московский ЦСКА. Как сообщал ранее в Telegram-канале журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке армейцев публично усомнился в компетенции главного тренера швейцарца Фабио Челестини после удаления в матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. В субботу ЦСКА со счетом 3:1 дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в 22-м туре чемпионата России, ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч.
«
"Слышал о конфликте Мойзеса и Челестини так же, как и вы. Я знаю, что Мойза - эмоциональный игрок, он никогда не любит проигрывать. Как и любой футболист, когда будешь проигрывать 0:3 и больше, будешь злиться, выдавать эмоции. Главное, чтобы все правильно это понимали. Думаю, в "Зените" такое (разговоры с тренером на повышенных тонах) невозможно", - сказал Дивеев журналистам.
В воскресенье "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
ФутболСпортФабио ЧелестиниРоман БабаевМойзесРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКАИгорь ДивеевЗенит
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
