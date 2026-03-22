"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист "Зенита" Игорь Дивеев, комментируя ситуацию вокруг защитника ЦСКА Мойзеса, заявил, что разговоры с тренером на повышенных тонах в петербургской команде невозможны.
Дивеев ранее выступал за московский ЦСКА. Как сообщал ранее в Telegram-канале журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке армейцев публично усомнился в компетенции главного тренера швейцарца Фабио Челестини после удаления в матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. В субботу ЦСКА со счетом 3:1 дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в 22-м туре чемпионата России, ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч.
"Слышал о конфликте Мойзеса и Челестини так же, как и вы. Я знаю, что Мойза - эмоциональный игрок, он никогда не любит проигрывать. Как и любой футболист, когда будешь проигрывать 0:3 и больше, будешь злиться, выдавать эмоции. Главное, чтобы все правильно это понимали. Думаю, в "Зените" такое (разговоры с тренером на повышенных тонах) невозможно", - сказал Дивеев журналистам.
В воскресенье "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
Мусаев рассказал, что Кордобу сильно разозлили в Москве
21 марта, 23:11