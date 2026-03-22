"Обычное дело": Мостовой высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
13:29 22.03.2026
"Обычное дело": Мостовой высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА
"Обычное дело": Мостовой высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Скандал с участием защитника московского ЦСКА бразильца Мойзеса и главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини является довольно частым явлением в футбольных клубах, вскоре ситуация разрешится и успокоится, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. Как сообщал журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. В субботу ЦСКА со счетом 3:1 дома выиграл у махачкалинского "Динамо", ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч.
"Это нормальное явление, такие инциденты происходят в любой команде. Я за свою большую карьеру ни разу не видел команду, в которой все игроки были бы всем довольны. Такого в футболе не бывает. Тем более что все радуются и лижут тебя (главного тренера), когда команда побеждает. А когда ты две-три игры проигрываешь, то те же люди тебе ножик в спинку воткнут", - сказал Мостовой.
"Это нормально, мы проходили такое тысячу раз. Я думаю, что ситуация вскоре успокоится", - отметил собеседник агентства.
ЦСКА в 22 матчах набрал 39 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Выше находятся "Краснодар" - 49 (22), петербургский "Зенит" - 45 (21), калининградская "Балтика" - 42 (22) и московский "Локомотив" - 41 (21).
