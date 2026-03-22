"Обычное дело": Мостовой высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Скандал с участием защитника московского ЦСКА бразильца Мойзеса и главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини является довольно частым явлением в футбольных клубах, вскоре ситуация разрешится и успокоится, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

"Это нормально, мы проходили такое тысячу раз. Я думаю, что ситуация вскоре успокоится", - отметил собеседник агентства.