Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий - РИА Новости, 22.03.2026
03:08 22.03.2026
Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий
Дарья Буймова
Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мошенники активизировались в преддверии апрельской индексации социальных пенсий, схемы в основном направлены на пожилых граждан, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"В преддверии апрельской индексации социальных пенсий, которая запланирована на уровне 6,8%, мы фиксируем значительную активизацию мошеннических схем, нацеленных на пожилых граждан", - сообщил он.
По его словам, информационная повестка, связанная с государственными выплатами, традиционно становится темой для мошеннических легенд, и начало 2026 года подтверждает эту тенденцию.
"Мошенники превратились в тонких психологов, эксплуатирующих желание человека получить дополнительную прибавку к пенсии", - заключил эксперт.
Ранее в марте Кучава сообщал РИА Новости, что мошенники стали сообщать о якобы неучтенном трудовом стаже и обещать не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если срочно подать заявление. Также он предупреждал о мошенничестве со стороны псевдоюристов, которые в преддверии индексации пенсий навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей. При этом атаки на пенсионеров со стороны аферистов стали распространяться и в мессенджерах.
