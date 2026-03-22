Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых
https://ria.ru/20260321/moshennichestvo-2082101548.html
https://ria.ru/20260320/kaspersky-2081897438.html
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии "дипфейк", рассказал РИА Новости руководитель группы антифрода в "Яндексе" Андрей Будилов.
"Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги — такие сценарии мошенничества <...> становятся трендом и встречаются все чаще", — предупредил он.
Раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу, отметил эксперт. Весь процесс к тому же стал занимать меньше времени.
Мошенники используют дипфейки для того, чтобы усилить доверие: знакомые лицо или голос снижают настороженность. Злоумышленники применяют их наряду с классическими уловками, такими как создание срочности, добавил Будилов.
Перед ответом на подозрительное сообщение он посоветовал подождать и попытаться критически оценить ситуацию.
"Если вас торопят и давят на эмоции — это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника", — порекомендовал эксперт.
По его словам, также стоит обратить внимание на детали видео — например, на естественность мимики и движений — и прислушаться к звучанию голоса: насколько он натуральный, есть ли в речи живые паузы и интонации.
Наличие персональной информации у собеседника — не повод для доверия. Аферисты могут ее использовать для создания иллюзии знакомства или близости, заключил эксперт.