Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии " дипфейк ", рассказал РИА Новости руководитель группы антифрода в "Яндексе" Андрей Будилов.

« "Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги — такие сценарии мошенничества <...> становятся трендом и встречаются все чаще", — предупредил он.

Раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу, отметил эксперт. Весь процесс к тому же стал занимать меньше времени.

Мошенники используют дипфейки для того, чтобы усилить доверие: знакомые лицо или голос снижают настороженность. Злоумышленники применяют их наряду с классическими уловками, такими как создание срочности, добавил Будилов.

Перед ответом на подозрительное сообщение он посоветовал подождать и попытаться критически оценить ситуацию.

« "Если вас торопят и давят на эмоции — это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника", — порекомендовал эксперт.

По его словам, также стоит обратить внимание на детали видео — например, на естественность мимики и движений — и прислушаться к звучанию голоса: насколько он натуральный, есть ли в речи живые паузы и интонации.