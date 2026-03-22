13:35 22.03.2026
В Белоруссии назвали сохранение памяти о Хатыни прививкой от войны
Сохранение исторической памяти необходимо, чтобы защитить молодое поколение от лживой альтернативной истории, кроме того, это "прививка" от новой войны,... РИА Новости, 22.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Хатынь"
Мемориальный комплекс Хатынь - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Мемориальный комплекс "Хатынь". Архивное фото
МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Сохранение исторической памяти необходимо, чтобы защитить молодое поколение от лживой альтернативной истории, кроме того, это "прививка" от новой войны, заявляют в руководстве Белоруссии в День памяти жертв трагедии в Хатыни.
В Белоруссии 22 марта 1943 года была уничтожена деревня Хатынь вместе с 149 ее жителями. Основные памятные мероприятия в годовщину трагедии проходят в мемориальном комплексе "Хатынь".
Первым к Вечному огню возложили венок от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Цветы и венки возложили премьер-министр Александр Турчин, руководители Всебелорусского народного собрания, депутаты обеих палат парламента - Совета Республики и Палаты представителей, администрации президента, государственного секретариата Совета безопасности, управления делами президента, аппарата совета министров.
Первый замглавы администрации президента Владимир Перцов заявил журналистам, что историческая память важна для защиты от лживой альтернативной истории.
"Как только мы начинаем забывать, удалять из памяти эти факты или пытаемся перевернуть страницу, не обращать внимание на трагедии, произошедшие на нашей земле в годы Великой Отечественной войны, особенно с мирным населением, ни в чем не повинными жителями таких деревень, как Хатынь, сразу начинает формироваться и распространяться альтернативная лживая история, в первую очередь направленная на молодое поколение", - цитирует Перцова агентство Белта.
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в общении с журналистами отметил сакральную ценность мемориального комплекса "Хатынь".
"Каждый раз, приходя на это скорбное место, задаешься вопросом: как такое могло быть? И, находясь здесь, видишь, понимаешь, что это было. Вот в такой же весенний день, как сегодня. Кучка палачей, деградировавших до уровня зверей, пришли и уничтожали беззащитных, слабых людей", - сказал Хренин, отметив, что белорусы должны быть как никогда сильными, сплоченными, собранными, чтобы такие трагедии не повторились.
Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко отметил, что забвение истории приводит к реваншизму в Европе.
"Нужно вспомнить, с чего начинала свой путь "демократии" Европа в 1990-х годах. Со сноса и забвения памятников освободителям. И через 30 лет там происходит милитаризация, возрождаются реваншистские настроения. Это наглядный пример, что может быть, когда нация так относится к своим мемориалам и к своей исторической памяти. Мы таким путем не пойдем и будем делать все, чтобы последующие поколения белорусов получили прививку от войны, которую не получили наши европейские соседи", - сказал Головченко.
Хатынь стала символом всех сожженных населенных пунктов Белоруссии. Согласно последним данным, судьбу Хатыни разделили не менее 290 населенных пунктов республики. Материалами уголовного дела, возбужденного генеральной прокуратурой Белоруссии, подтверждено уничтожение не менее 12868 сел и деревень.
