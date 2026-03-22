"Динамо" включило 17-летнего дебютанта в старт на матч РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Роланом Гусевым включил 17-летнего полузащитника Тимофея Маринкина в стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом".
Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:00 мск. В первой половине чемпионата 26 октября "Зенит" дома обыграл "Динамо" со счетом 2:1. В заявку "Динамо" впервые после травмы вошел полузащитник Луис Чавес, который получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики в июне 2025 года. Впервые в стартовый состав московской команды вошел Маринкин. До этого он четырежды выходил на замену.
- Стартовый состав "Динамо" выглядит следующим образом: Курбан Расулов (вратарь), Хуан Касерес, Николас Маричаль, Давид Рикардо, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Тимофей Маринкин, Артур Гомес, Муми Нгамалё, Бителло, Константин Тюкавин.
- "Зенит" начнет игру в следующем сочетании: Денис Адамов (вратарь), Густаво Мантуан, Игорь Дивеев, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Джон Джон, Максим Глушенков, Луис Энрике, Александр Соболев.
Перед началом встречи "Зенит" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" с 30 баллами и тремя победами подряд располагается на восьмой строчке.