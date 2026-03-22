"Динамо" включило 17-летнего дебютанта в старт на матч РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Роланом Гусевым включил 17-летнего полузащитника Тимофея Маринкина в стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом".