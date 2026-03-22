"Локомотив" разгромил "Акрон" в матче 22-го тура РПЛ
20:56 22.03.2026 (обновлено: 21:02 22.03.2026)
"Локомотив" разгромил "Акрон" в матче 22-го тура РПЛ
Московский "Локомотив" на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
"Локомотив" разгромил "Акрон", впервые забив пять мячей в первом тайме матча ЧР

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Московский "Локомотив" на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1. В составе победителей мячи забили Сесар Монтес (7-я минута), Александр Руденко (23), Зелимхан Бакаев (26), Дмитрий Воробьев (28) и Алексей Батраков (39). У "Акрона" отличился Кевин Аревало (13), для которого гол стал дебютным в составе тольяттинского клуба.
22 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
5 : 1
Акрон
07‎’‎ • Сесар Монтес
(Лукас Фассон)
23‎’‎ • Александр Руденко
(Дмитрий Воробьев)
26‎’‎ • Зелимхан Бакаев
(Алексей Батраков)
29‎’‎ • Дмитрий Воробьев
(Артем Карпукас)
39‎’‎ • Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
14‎’‎ • Kevin Arevalo
(Дмитрий Пестряков)
На 70-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник "Акрона" Родриго Эсковаль.
"Локомотив" впервые в истории чемпионатов России забил пять голов за первый тайм. Железнодорожники, набрав 44 балла, вышли на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" располагается на 10-м месте с 22 очками, клуб из Тольятти не одерживал победу в чемпионате страны с ноября, продлив свою серию безвыигрышную серию до шести матчей.
В следующем туре чемпионата "Локомотив" 5 апреля на выезде сыграет против московского "Спартака", "Акрон" днем ранее примет столичный ЦСКА.
