"Локомотив" разгромил "Акрон" в матче 22-го тура РПЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Московский "Локомотив" на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1. В составе победителей мячи забили Сесар Монтес (7-я минута), Александр Руденко (23), Зелимхан Бакаев (26), Дмитрий Воробьев (28) и Алексей Батраков (39). У "Акрона" отличился Кевин Аревало (13), для которого гол стал дебютным в составе тольяттинского клуба.
На 70-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник "Акрона" Родриго Эсковаль.
"Локомотив" впервые в истории чемпионатов России забил пять голов за первый тайм. Железнодорожники, набрав 44 балла, вышли на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" располагается на 10-м месте с 22 очками, клуб из Тольятти не одерживал победу в чемпионате страны с ноября, продлив свою серию безвыигрышную серию до шести матчей.