https://ria.ru/20260322/kucherov-2082241844.html
Тренер "Тампы": счастлив, что могу регулярно видеть игру Кучерова
2026-03-22T13:24:00+03:00
хоккей
никита кучеров
спорт
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907524221_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_c22c0a83a68cd6024bb6bcb88f985a5a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907524221_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_28042bc97c8deafe91cdaf1d697ce746.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный тренер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер признался, что ему повезло регулярно наблюдать за игрой российского хоккеиста команды Никиты Кучерова.
В воскресенье "Тампа" в гостях обыграла "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кучеров забросил две шайбы и отдал столько же голевых передач. Россиянин был признан первой звездой встречи и второй звездой игрового дня.
«
"Этот парень просто на невероятном ходу. Не знаю, сколько игроков в этой лиге набирали четыре очка за один матч, не говоря уже о том, сколько раз это удавалось ему. Это по-настоящему впечатляет. Я счастлив, что могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад. Там каждый вечер видят Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, а тут еще и Кучерова можно добавить - настоящие мастера этой игры. Это удовольствие для всех", - цитирует Купера менеджер "Тампы" по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.
Всего на счету Кучерова 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя форварда "Ойлерз" Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.