13:24 22.03.2026 (обновлено: 14:34 22.03.2026)
Тренер "Тампы": счастлив, что могу регулярно видеть игру Кучерова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный тренер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер признался, что ему повезло регулярно наблюдать за игрой российского хоккеиста команды Никиты Кучерова.
В воскресенье "Тампа" в гостях обыграла "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кучеров забросил две шайбы и отдал столько же голевых передач. Россиянин был признан первой звездой встречи и второй звездой игрового дня.
"Этот парень просто на невероятном ходу. Не знаю, сколько игроков в этой лиге набирали четыре очка за один матч, не говоря уже о том, сколько раз это удавалось ему. Это по-настоящему впечатляет. Я счастлив, что могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад. Там каждый вечер видят Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, а тут еще и Кучерова можно добавить - настоящие мастера этой игры. Это удовольствие для всех", - цитирует Купера менеджер "Тампы" по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.
Всего на счету Кучерова 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя форварда "Ойлерз" Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.
Русский гений ставит Америку на уши. Кучеров обогнал звездного канадца!
Вчера, 09:40
 
