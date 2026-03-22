Луна призвала распустить отдел Пентагона по расследованию НЛО

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в воскресенье призвала прекратить финансирование и распустить отдел Пентагона, занимающийся расследованиями неопознанных аномалий во всех сферах (англ. All-domain Anomaly Resolution Office, AARO), в том числе НЛО.

При этом на прошлой неделе американское правительство зарегистрировало домен aliens.gov (слово aliens может переводиться с английского как пришельцы или инопланетяне).