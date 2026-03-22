Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 22.03.2026 (обновлено: 09:59 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/kongressvumen-2082221644.html
Луна призвала распустить отдел Пентагона по расследованию НЛО
Луна призвала распустить отдел Пентагона по расследованию НЛО
в мире
сша
анна паулина луна
барак обама
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_171:0:3072:1632_1920x0_80_0_0_619f007878af2cae92ed5f023aa5f659.jpg
https://ria.ru/20260224/pentagon-2076336863.html
https://ria.ru/20260322/ssha-2082198951.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_193:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9a4ddb82c588e6fee892f3fa70bf5d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Луна призвала распустить отдел Пентагона по расследованию НЛО

Луна призвала распустить отдел Пентагона расследованию аномалий, в том числе НЛО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в воскресенье призвала прекратить финансирование и распустить отдел Пентагона, занимающийся расследованиями неопознанных аномалий во всех сферах (англ. All-domain Anomaly Resolution Office, AARO), в том числе НЛО.
"Я направлю председателю (департамента государственной эффективности - ред.) DOGE Тиму Берчетту рекомендацию распустить и прекратить финансирование AARO", - написала Луна в соцсети X.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Глава Пентагона допустил существование инопланетян
24 февраля, 10:24
Заявление сделано на фоне ожидания публикации информации американских военных об инопланетянах.
В феврале экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянам.
Комментируя это, президент США Дональд Трамп заявил, что Обама раскрыл секретную информацию, а позднее пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
При этом на прошлой неделе американское правительство зарегистрировало домен aliens.gov (слово aliens может переводиться с английского как пришельцы или инопланетяне).
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Лидер демократов в палате представителей США призвал к смене режима
Вчера, 01:56
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала