Папа римский высказался о конфликте на Ближнем Востоке
Папа римский высказался о конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.03.2026
Папа римский высказался о конфликте на Ближнем Востоке
Папа римский Лев XIV заявил, что смерть и страдания, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, являются "скандалом для всего человечества". РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T16:28:00+03:00
2026-03-22T16:28:00+03:00
2026-03-22T17:02:00+03:00
https://ria.ru/20260322/ssha-2082252127.html
https://ria.ru/20260321/neft-2082083692.html
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, папа римский
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Папа Римский
Папа римский высказался о конфликте на Ближнем Востоке
Папа римский назвал конфликт на Ближнем Востоке скандалом для всего человечества
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа римский Лев XIV заявил, что смерть и страдания, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, являются "скандалом для всего человечества".
Выступая с традиционной воскресной проповедью на площади Святого Петра в Ватикане
, понтифик заявил, что с тревогой продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке
, как и в других регионах мира, "раздираемых войной и насилием".
«
"Мы не можем оставаться в молчании перед лицом страданий стольких людей, беззащитных жертв этих конфликтов. То, что наносит им раны, наносит раны всему человечеству. Смерть и боль, причиненные этими войнами, это скандал для всей человеческой семьи и вопль перед лицом Господа", - подчеркнул Лев XIV. Он вновь призвал верующих к "непрестанной молитве" для прекращения боевых действий и открытия "пути мира, основанного на искреннем диалоге и уважении к достоинству каждого человека".
Ранее Лев XIV неоднократно высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, призывая мировых лидеров к моральной ответственности за принимаемые решения. Говоря о "спирали насилия", понтифик призывал верующих молиться о том, чтобы "грохот бомб прекратился, оружие умолкло, а открылось пространство для диалога, в котором будет услышан голос народов".
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив
, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
.