16:28 22.03.2026 (обновлено: 17:02 22.03.2026)
Папа римский высказался о конфликте на Ближнем Востоке
Папа римский Лев XIV заявил, что смерть и страдания, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, являются "скандалом для всего человечества". РИА Новости, 22.03.2026
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа римский Лев XIV заявил, что смерть и страдания, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, являются "скандалом для всего человечества".
Выступая с традиционной воскресной проповедью на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик заявил, что с тревогой продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, как и в других регионах мира, "раздираемых войной и насилием".
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Конфликт с Ираном парализовал рынок нефти и газа в США, пишет FT
Вчера, 15:27
«
"Мы не можем оставаться в молчании перед лицом страданий стольких людей, беззащитных жертв этих конфликтов. То, что наносит им раны, наносит раны всему человечеству. Смерть и боль, причиненные этими войнами, это скандал для всей человеческой семьи и вопль перед лицом Господа", - подчеркнул Лев XIV. Он вновь призвал верующих к "непрестанной молитве" для прекращения боевых действий и открытия "пути мира, основанного на искреннем диалоге и уважении к достоинству каждого человека".
Ранее Лев XIV неоднократно высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, призывая мировых лидеров к моральной ответственности за принимаемые решения. Говоря о "спирали насилия", понтифик призывал верующих молиться о том, чтобы "грохот бомб прекратился, оружие умолкло, а открылось пространство для диалога, в котором будет услышан голос народов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Удар по нефти и газу оказался лишь вершиной айсберга
21 марта, 08:00
 
