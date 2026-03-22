Командира ВСУ вновь заметили на отдыхе в Дубае

ЛУГАНСК, 22 мар – РИА Новости. Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев вновь замечен самими украинцами на отдыхе в Дубае несмотря на то, что его подразделение несет значительные потери на передовой, сообщили РИА Новости в силовых структурах.