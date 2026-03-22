Командира ВСУ вновь заметили на отдыхе в Дубае - РИА Новости, 22.03.2026
15:49 22.03.2026 (обновлено: 15:54 22.03.2026)
Командира ВСУ вновь заметили на отдыхе в Дубае
Командира ВСУ вновь заметили на отдыхе в Дубае
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев вновь замечен самими украинцами на отдыхе в Дубае несмотря на то, что его подразделение несет... РИА Новости, 22.03.2026
Командира ВСУ Ширяева вновь заметили украинцы на отдыхе в ОАЭ

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Ratynsky / Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 мар – РИА Новости. Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев вновь замечен самими украинцами на отдыхе в Дубае несмотря на то, что его подразделение несет значительные потери на передовой, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командир 225-го отдельного штурмового полка Олег Ширяев был замечен в пятый раз за последний год украинскими гражданами на отдыхе в Дубае. Несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста и серьезные потери его подразделения на фронте, Ширяев регулярно уезжает отдыхать на заграничные курорты", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, свою семью Ширяев вывез в ОАЭ еще в 2022 году и даже имеет официальную прописку на курорте. В украинских социальных сетях встречаются видео, где граждане возмущенно задают вопросы, почему их мужья и дети гибнут и числятся пропавшими без вести, пока их командир отдыхает в люксовых отелях.
Генштаб ВСУ решил сократить обучение военных за рубежом из-за дезертирства
