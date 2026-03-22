https://ria.ru/20260322/khokkey-2082291070.html
Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-03-22T22:14:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
колорадо эвеланш
валерий ничушкин
александр овечкин
захар бардаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082272839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7cdca6c53d5ab8e2e51d4b8676443a.jpg
https://ria.ru/20260322/khokkey-2082289551.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082272839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c91b0f0db6ac71e6a81c305ab35617d2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). В составе "Колорадо" шайбы в основное время матча забросили Габриэль Ландеског (42-я минута) и Николя Руа (47). Автором победного гола в овертайме стал Брок Нельсон (62). У "Вашингтона" отличились Джастин Сурдиф (12) и российский нападающий Александр Овечкин (55).
Признанный третьей звездой встречи Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 45 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Отметившись голом в матче с "Колорадо", Овечкин достиг отметки в 1000 шайб, заброшенных за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. 40-летний россиянин стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить 1000 голов в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин очков не набрал. Форвард "Эвеланш" Захар Бардаков отметился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Колорадо" одержал вторую победу подряд.