Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). В составе "Колорадо" шайбы в основное время матча забросили Габриэль Ландеског (42-я минута) и Николя Руа (47). Автором победного гола в овертайме стал Брок Нельсон (62). У "Вашингтона" отличились Джастин Сурдиф (12) и российский нападающий Александр Овечкин (55).

Признанный третьей звездой встречи Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 45 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Отметившись голом в матче с "Колорадо", Овечкин достиг отметки в 1000 шайб, заброшенных за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. 40-летний россиянин стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить 1000 голов в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).