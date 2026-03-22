Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:13 22.03.2026 (обновлено: 22:14 22.03.2026)
Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения
Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
колорадо эвеланш
валерий ничушкин
александр овечкин
захар бардаков
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, колорадо эвеланш, валерий ничушкин, александр овечкин, захар бардаков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Колорадо Эвеланш, Валерий Ничушкин, Александр Овечкин, Захар Бардаков
Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения

Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения от "Колорадо"

© REUTERS / Amber SearlsАлександр Овечкин
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Вашингтон
2 : 3
Колорадо
11:53 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш)
46:03 • Николас Рой
(Захар Бардаков)
61:22 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). В составе "Колорадо" шайбы в основное время матча забросили Габриэль Ландеског (42-я минута) и Николя Руа (47). Автором победного гола в овертайме стал Брок Нельсон (62). У "Вашингтона" отличились Джастин Сурдиф (12) и российский нападающий Александр Овечкин (55).
Признанный третьей звездой встречи Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 45 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Отметившись голом в матче с "Колорадо", Овечкин достиг отметки в 1000 шайб, заброшенных за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. 40-летний россиянин стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить 1000 голов в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин очков не набрал. Форвард "Эвеланш" Захар Бардаков отметился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Колорадо" одержал вторую победу подряд.
