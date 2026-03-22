Экономист рассказала, как россиянам в 2026 году получить "налоговый кешбэк"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: с 1 июня до 1 октября нужно лично подать заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через Единый портал госуслуг, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

"Возвращается 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Выплата не предоставляется автоматически, за ней нужно обратиться с заявлением о ее назначении с 1 июня до 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг", - отмечает Голубцова.

Получить обратно часть уплаченного НДФЛ могут те родители, у которых два и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход на семью меньше, чем полтора региональных прожиточных минимума. Дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно, пояснила экономист.

Так, условием для возврата 7% из НДФЛ является российское гражданство детей и родителей, а также налоговое резидентство РФ . "Российскими налоговыми резидентами становятся физические лица в случае нахождения на территории страны не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев", - пояснила экономист.

Для получения выплаты необходимо также отсутствие задолженности по алиментам, добавила Голубцова.