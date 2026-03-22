В Израиле за сутки более 300 человек пострадали от обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Более 300 человек обратились в больницы в Израиле за сутки в связи с ракетными обстрелами, 180 из них пострадали в результате прилетов в южных городах Арад и Димона, следует из заявления министерства здравоохранения страны, полученного РИА Новости.

"За последние 24 часа в больницы (в связи с ракетными обстрелами - ред.) обратились 303 пострадавших, включая восемь в тяжелом состоянии, 29 в состоянии средней тяжести, 256 с легкими травмами", - говорится в сообщении минздрава.

По данным министерства, с мест прилетов в городах Арад и Димона в больницы эвакуировали 116 и 64 пострадавших соответственно, большинство из них получили легкие травмы.

Всего с начала эскалации на Ближнем Востоке Израиле пострадали свыше 4.5 тысяч человек, из них 124 сейчас госпитализированы.