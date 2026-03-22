https://ria.ru/20260322/izrail-2082232026.html
В Израиле за сутки более 300 человек пострадали от обстрелов
2026-03-22T11:28:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
израиль
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082222215_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_528ae1eaba04caa38748078d4b23fe0f.jpg
https://ria.ru/20260322/iran-2082186491.html
https://ria.ru/20260322/trump-2082223741.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082222215_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_22baeed7e5e341f2cd5286cea48a12bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Иран, Ближний Восток, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Более 300 человек обратились в больницы в Израиле за сутки в связи с ракетными обстрелами, 180 из них пострадали в результате прилетов в южных городах Арад и Димона, следует из заявления министерства здравоохранения страны, полученного РИА Новости.
"За последние 24 часа в больницы (в связи с ракетными обстрелами - ред.) обратились 303 пострадавших, включая восемь в тяжелом состоянии, 29 в состоянии средней тяжести, 256 с легкими травмами", - говорится в сообщении минздрава.
По данным министерства, с мест прилетов в городах Арад и Димона в больницы эвакуировали 116 и 64 пострадавших соответственно, большинство из них получили легкие травмы.
Всего с начала эскалации на Ближнем Востоке
в Израиле
пострадали свыше 4.5 тысяч человек, из них 124 сейчас госпитализированы.
Иран
наносит удары по военным объектам США
на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи
. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани
, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.