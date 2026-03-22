В Израиле за сутки более 300 человек пострадали от обстрелов - РИА Новости, 22.03.2026
11:28 22.03.2026 (обновлено: 11:42 22.03.2026)
В Израиле за сутки более 300 человек пострадали от обстрелов
© REUTERS / Dedi HayunПоследствия попадания иранской ракеты в Араде, Израиль. 22 марта 2026
Последствия попадания иранской ракеты в Араде, Израиль. 22 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Более 300 человек обратились в больницы в Израиле за сутки в связи с ракетными обстрелами, 180 из них пострадали в результате прилетов в южных городах Арад и Димона, следует из заявления министерства здравоохранения страны, полученного РИА Новости.
"За последние 24 часа в больницы (в связи с ракетными обстрелами - ред.) обратились 303 пострадавших, включая восемь в тяжелом состоянии, 29 в состоянии средней тяжести, 256 с легкими травмами", - говорится в сообщении минздрава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
Вчера, 08:00
По данным министерства, с мест прилетов в городах Арад и Димона в больницы эвакуировали 116 и 64 пострадавших соответственно, большинство из них получили легкие травмы.
Всего с начала эскалации на Ближнем Востоке в Израиле пострадали свыше 4.5 тысяч человек, из них 124 сейчас госпитализированы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад
Вчера, 09:33
 
