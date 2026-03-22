Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Иран пригрозил ударами по американским энергообъектам на Ближнем Востоке в ответ на аналогичные действия США, передает агентство Reuters.
Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все иранские электростанции".
Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через этот морской проход закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
