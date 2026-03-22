Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 22.03.2026 (обновлено: 08:30 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/iran-2082207730.html
Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США
2026-03-22T04:50:00+03:00
2026-03-22T08:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260322/ssha-2082205723.html
https://ria.ru/20260321/neft-2082083692.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США

Reuters: Иран пригрозил ударами по энергоинфраструктуре США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Иран пригрозил ударами по американским энергообъектам на Ближнем Востоке в ответ на аналогичные действия США, передает агентство Reuters.
"В случае атак на топливную и энергетическую инфраструктуру Ирана вся принадлежащая США энергоинфраструктура в регионе станет целью", — говорится в сообщении со ссылкой на Объединенное командование Вооруженных сил ИРИ.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Не хватит духу": в США выступили с жестким заявлением по Ирану
04:02
Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все иранские электростанции".
Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через этот морской проход закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Удар по нефти и газу оказался лишь вершиной айсберга
Вчера, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала