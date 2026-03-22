Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Год спустя после смерти схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в православной среде продолжают обсуждать его слова и наставления. Его губы продолжали что-то тихо произносить до самого прихода смерти.

Что пророчил старец миру и России?

Начало пути старца

Будущий схиархимандрит родился в 1932 году в Орловской области в крестьянской семье. Детство пришлось на военные годы.

"Мне было десять лет, — вспоминал он, — когда пришла похоронка на отца… Во мне была твердая уверенность, что отец не исчез, а перешел в иной мир".

Этот опыт, по его словам, стал одним из первых глубоких духовных переживаний. С военным временем связан и другой эпизод. В 1943 году мальчик нашел в лесу немецкий планшет с картами. Позже выяснилось, что они оказались полезны советскому командованию.

"Я много размышлял об этом случае… Господь использовал меня как орудие", — говорил он спустя годы.

Люди, приезжавшие к нему, часто отмечали, что разговоры со старцем не были длинными или сложными. Кому-то он говорил: "Помоги кому-то рядом, и Бог поможет тебе". Другим, жаловавшимся на окружающих, мог молча протянуть зеркало, предлагая вспомнить евангельские слова о бревне в собственном глазу. Такие простые, но точные ответы и сформировали его репутацию человека, который "видит душу насквозь".

Последние наставления

В последние годы жизни, несмотря на возраст и болезни, Илий продолжал активно участвовать в духовной жизни страны. По словам главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, особое место в его мыслях занимала специальная военная операция.

"Во сне ему были видения об СВО… Он просыпался, сообщал об этом послушникам, и они передавали эту информацию нашим военным", — утверждает Фролов.

Гораздо чаще в воспоминаниях звучат не конкретные эпизоды, а общий настрой его слов.

"С самого начала СВО… он утверждал, что у России нет других вариантов, кроме победы", — вспоминает Фролов.

По его словам, эта мысль повторялась постоянно и воспринималась не как оценка ситуации, а как убеждение, основанное на вере. При этом и сам старец, как отмечают собеседники, не рассматривал происходящее исключительно в политическом ключе. Для него речь шла о более широком духовном контексте.

Россия "триединая"

В последние месяцы жизни он, по словам очевидцев, призывал верующих к конкретным духовным практикам — молитве, поклонам, внутренней работе. Фролов подчеркивает, что старец "благословлял… молиться о победе" и выступал против компромиссных сценариев. Даже на смертном одре, как утверждается, он продолжал молиться "о мире и родной стране".

Незадолго до смерти старец сформулировал несколько идей, которые его сторонники называют ключевыми.

Во-первых, он подчеркивал необходимость сохранения православной веры, считая ее основой устойчивости страны. А во-вторых, говорил о восстановлении связей между народами исторической Руси, называя ее "триединой" — Великой, Белой и Малой.

Если попытаться свести многочисленные воспоминания к общему знаменателю, чаще всего повторяются всего три темы.