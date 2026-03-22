Рейтинг@Mail.ru
Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 22.03.2026 (обновлено: 13:17 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/iliy-2081981329.html
Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий
2026-03-22T09:24:00+03:00
2026-03-22T13:17:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005284694_0:609:2558:2048_1920x0_80_0_0_ab21f331012939dcd627daf614f9c71e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005284694_0:516:2043:2048_1920x0_80_0_0_ab09ae3befc2d9e231e44c65c04aff09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий

© РИА Новости/Ты-репортер | Схиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости/Ты-репортер
Перейти в медиабанк
Схиархимандрит Илий
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Год спустя после смерти схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в православной среде продолжают обсуждать его слова и наставления. Его губы продолжали что-то тихо произносить до самого прихода смерти.
Что пророчил старец миру и России?

Начало пути старца

Будущий схиархимандрит родился в 1932 году в Орловской области в крестьянской семье. Детство пришлось на военные годы.
"Мне было десять лет, — вспоминал он, — когда пришла похоронка на отца… Во мне была твердая уверенность, что отец не исчез, а перешел в иной мир".
Этот опыт, по его словам, стал одним из первых глубоких духовных переживаний. С военным временем связан и другой эпизод. В 1943 году мальчик нашел в лесу немецкий планшет с картами. Позже выяснилось, что они оказались полезны советскому командованию.
"Я много размышлял об этом случае… Господь использовал меня как орудие", — говорил он спустя годы.
Люди, приезжавшие к нему, часто отмечали, что разговоры со старцем не были длинными или сложными. Кому-то он говорил: "Помоги кому-то рядом, и Бог поможет тебе". Другим, жаловавшимся на окружающих, мог молча протянуть зеркало, предлагая вспомнить евангельские слова о бревне в собственном глазу. Такие простые, но точные ответы и сформировали его репутацию человека, который "видит душу насквозь".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Последние наставления

В последние годы жизни, несмотря на возраст и болезни, Илий продолжал активно участвовать в духовной жизни страны. По словам главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, особое место в его мыслях занимала специальная военная операция.
"Во сне ему были видения об СВО… Он просыпался, сообщал об этом послушникам, и они передавали эту информацию нашим военным", — утверждает Фролов.
Гораздо чаще в воспоминаниях звучат не конкретные эпизоды, а общий настрой его слов.
"С самого начала СВО… он утверждал, что у России нет других вариантов, кроме победы", — вспоминает Фролов.
По его словам, эта мысль повторялась постоянно и воспринималась не как оценка ситуации, а как убеждение, основанное на вере. При этом и сам старец, как отмечают собеседники, не рассматривал происходящее исключительно в политическом ключе. Для него речь шла о более широком духовном контексте.
© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкКонтрактник проверяет бронекомплект
Контрактник проверяет бронекомплект - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Андрей Никонов
Перейти в медиабанк
Контрактник проверяет бронекомплект

Россия "триединая"

В последние месяцы жизни он, по словам очевидцев, призывал верующих к конкретным духовным практикам — молитве, поклонам, внутренней работе. Фролов подчеркивает, что старец "благословлял… молиться о победе" и выступал против компромиссных сценариев. Даже на смертном одре, как утверждается, он продолжал молиться "о мире и родной стране".
Незадолго до смерти старец сформулировал несколько идей, которые его сторонники называют ключевыми.
Во-первых, он подчеркивал необходимость сохранения православной веры, считая ее основой устойчивости страны. А во-вторых, говорил о восстановлении связей между народами исторической Руси, называя ее "триединой" — Великой, Белой и Малой.
Если попытаться свести многочисленные воспоминания к общему знаменателю, чаще всего повторяются всего три темы.
"Главное, чему нас всех учил отец Илий, — это терпение, молитва и любовь", — подчеркивал епископ Иосиф.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала