Канадский хоккеист "Спартака" пропустит первый матч серии с "Локомотивом"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что канадский нападающий Брэндон Биро пропустит старт серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
Биро получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", который состоялся 22 февраля в Уфе и завершился победой москвичей со счетом 5:3. В одном из эпизодов форварду попало шайбой в голову, после чего он завершил игру досрочно. На открытой тренировке, которая состоялась в воскресенье в Москве, Биро занимался в защитной маске.
"Биро тренировался с командой, но это не значит, что он полностью здоров. Брэндон на подходе. Ему еще нужно время для восстановления. Сомневаюсь, что он примет участие в первых двух матчах серии. Как будет дальше - посмотрим. В остальном состав на плей-офф у нас сформировался, мы видим сочетания, которыми будем играть в серии. Будем отталкиваться от этой обоймы игроков. То же касается и вратарской линии, определенность по ней есть", - сказал Жамнов.
"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф "красно-белые" сыграют с "Локомотивом", который стал первым на Западе. Серия стартует 24 марта в Ярославле.
