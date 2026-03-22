Экс-советник Трампа прокомментировал атаку на российский газовоз - РИА Новости, 22.03.2026
08:42 22.03.2026
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку на российский газовоз
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку на российский газовоз - РИА Новости, 22.03.2026
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку на российский газовоз
Атака на российский газовоз “Арктик Метагаз” свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T08:42:00+03:00
2026-03-22T08:42:00+03:00
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Мария Захарова
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку на российский газовоз

Пападопулос: атака на "Арктик Метагаз" показала, что Киев превратился в обузу

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Атака на российский газовоз “Арктик Метагаз” свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
“Я не думаю, что этот инцидент повлияет на рынки нефти или газа, но то, что он показывает, и это важнее самой атаки, — Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу”, - отметил он.
По его словам, сам инцидент вряд ли окажет существенное влияние на глобальные энергетические рынки.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
В МИД РФ ранее сообщали, что Москва держит ситуацию с газовозом на контроле, а дополнительные шаги рассмотрит после правовой квалификации инцидента.
