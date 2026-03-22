Гарбузов: производство шоколадных изделий выросло в Москве на 26,7%

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В прошлом году производство шоколадных изделий выросло на 26,7% в столице относительно показателей 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Конфеты, торты, пирожные и другие сладости в столице выпускают свыше 110 предприятий. Городские меры поддержки дают компаниям мощный импульс: они позволяют наращивать производство, расширять ассортимент и уверенно занимать лидирующие позиции на рынке. Так, в 2025 году московские фабрики выпустили на 26,7% больше шоколадных изделий, чем за 2024-й", — рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.

В столице развит комфортный инвестиционный климат для запуска новых цехов: развитая логистика и доступ к обширному рынку сбыта делают столицу привлекательной площадкой для бизнеса. Например, столичная компания "Космос Продукт" начала выпускать сладкие батончики. Они изготовлены из натуральных ингредиентов: сушеных ягод, какао, карамелизированного молока, орехов и кокоса. В линейке представлено пять различных вкусов.

Другое предприятие – Snacksy – запустило выпуск новинок. Теперь компания также производит шесть видов шоколада, а еще три вида сухофруктов в шоколаде — финики, чернослив и курага. Кроме того, было выпущено три вида безглютеновых и безлактозных ореховых паст.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, какие продукты питания производят в городе. Пищевая промышленность в настоящий момент— одна из ключевых отраслей, которая состоит из 350 предприятий. Они обеспечивают москвичей качественными товарами. Заводы успешно адаптируются к современным условиям и активно развивают ассортимент, внедряя новые производственные технологии и решения. Среди них — производители мясной, рыбной, молочной, хлебобулочной продукции и готовых блюд.