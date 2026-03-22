18:45 22.03.2026 (обновлено: 18:46 22.03.2026)
Во Франции на избирательном участке умер еще один человек
В мире, Франция, Сент-Этьен, Анси
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Еще один человек скончался на одном из избирательных участков в ходе муниципальных выборов во Франции, на сей раз – в городе Сент-Этьен на востоке страны, сообщает в воскресенье радиостанция ici.
Ранее телеканал France 3 со ссылкой на мэрию сообщал, что трем избирательным пунктам в городе Анси на востоке Франции пришлось временно закрыться из-за смерти на месте пожилого избирателя.
"Наблюдатель на одном из избирательных участков в Сент-Этьене скончался… во время работы… во время второго тура муниципальных выборов", - говорится в сообщении.
По информации радиостанции, этот инцидент привел к временному закрытию сразу трех избирательных участков в городе примерно в полдень по местному времени (14.00 мск) на время работы экстренных служб. После 14.00 по местному времени (16.00 мск), закрытые избирательные пункты возобновили свою работу, сообщает ici.
Скончавшийся наблюдатель был мужчиной довольно пожилого возраста и незадолго до инцидента внезапно пожаловался сотрудникам участка на боль в груди. После этого работники пункта вызвали экстренные службы, которые в свою очередь попытались реанимировать пострадавшего с помощью дефибриллятора, однако спасти его в итоге не удалось, говорится в материале.
Помимо этого, имя скончавшегося наблюдателя фигурировало в одном из четырех списков кандидатов в члены городского совета Сент-Этьена. Назвать его и принадлежность к партийному списку в настоящий момент невозможно из-за правил французского медиарегулятора ARCOM. Согласно этим правилам, в период проведения голосования действует режим конфиденциальности, в рамках которого публиковать соответствующую информацию нельзя, уточняет ici.
В воскресенье во Франции проходит второй тур муниципальных выборов, по итогам которого будут избраны мэры Парижа и многих других городов.
