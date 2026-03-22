Опять понты? Лучшие фигуристки России отбомбили четверные в Питере

Наши фигуристки под конец сезона блеснули четверными прыжками. Понты, скажет босс федерации Антон Сихарулидзе? РИА Новости Спорт рассказывает, смогут ли вписаться в элиту вернувшиеся в спорт Камила Валиева и Александра Трусова.

Лучшая в воскресенье — не от Плющенко или Тутберидзе

Концовка соревновательного сезона в женском одиночном катании выдалась символичной. В произвольной программе на Кубке Первого канала две лидирующие позиции заняли два открытия сезона. О Марии Захаровой и Дине Хуснутдиновой говорили в кулуарах турниров больше всего, если не считать единственной российской участницы Олимпиады Аделии Петросян. Но она на выходных выступала только в короткой программе – как и Валиева.

В октябре прошлого года Захарова установила примечательное достижение - стала первой российской фигуристкой старше 18 лет, чисто исполнившей четверной прыжок в программе. Именно благодаря квадам ученица Анны Царевой и Елены Буяновой в декабре запрыгнула на бронзовую ступень пьедестала чемпионата России, где до начала сезона ее, откровенно говоря, не ждали. И в Питере именно четверной – вкупе, конечно, с остальными чистыми элементами - позволил Марии показать лучший результат в произвольной программе среди всех девушек.

Хуснутдиновой пока что всего 16 лет, и она еще по понятным причинам не демонстрирует столь женственного катания, как Захарова, которую в январе даже пригласили поучаствовать в итальянское ледовое шоу. В плане артистизма у нее все впереди – а элементы ультра-си уже есть. В воскресной произвольной Дина исполнила два акселя в три с половиной оборота, сделала остальные прыжки, и такому солидному техническому контенту без элементов ультра-си что-то противопоставить оказалось невозможно.

Это кто не готов прыгать четверные?

Здесь стоит вновь вспомнить недавнее интервью рулевого российского фигурного катания Антона Сихарулидзе в шоу "Каток", где он назвал попытки девушек исполнять четверные прыжки "какими-то понтами". "Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе, - отметил он. – Когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й. Поэтому надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки не были готовы прыгать эти прыжки (в Финале Гран-при России), у них рассыпались полностью все программы".

Интервью это, наверное, будут обсуждать до момента, когда Сихарулидзе не выдаст какие-либо еще резонансные тезисы. Пока же те, что есть, остается проецировать на действительность. И констатировать, что в российском женском одиночном катании, несмотря ни на какие разговоры о "разумном росте" и важности компонентов, все равно решают элементы ультра-си. Естественно, фигуристки рискуют – квад и тройной аксель не те прыжки, которые даже у мужчин получаются 10 из 10.

Но и в международных турнирах девушки, если могут, заходят на элементы ультра-си. И будут это делать, пока компоненты судьи раздают с учетом не имеющих отношения к конкретным прокатам факторов, главные из которых можно сформулировать как рейтинг и выслуга лет. А как еще бороться, например, тем, кто только вышел во взрослое катание из юниорского возраста? 17-летняя японка Ами Накаи никогда бы не стала бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Италии, если бы не прыгала там аксели в три с половиной оборота.

И россиянка Аделия Петросян по определению бы не имела никаких шансов на олимпийский пьедестал, если бы не попыталась исполнить в Милане четверной прыжок. Да, он в произвольной программе не получился. И на тренировках на Олимпиаде процент исполнения четверного был не слишком высоким. Но несмотря на это, ученица Этери Тутберидзе чисто сделала квад-тулуп и на разминке, и за считанные секунды до начала проката. Так что риск был в любом случае оправдан – и он уж никак не был понтами.

Сихарулидзе в интервью признался, что каждый внутрироссийский старт перекладывает на международные турниры и представляет, как наши фигуристы будут выглядеть там. Что ж, пример Петра Гуменника и Аделии Петросян, которым судьи выставили на Олимпиаде весьма средние оценки за компоненты, наглядно демонстрирует, что когда российские спортсмены вернутся, то побеждать им придется в первую очередь техникой. А это значит, что от разучивания четверных прыжков – и не только у мужчин, но и у женщин – никуда не деться.

Зачем Валиева и Трусова возвращают четверные?

И именно поэтому так старается вернуть элементы ультра-си Валиева. Четыре года назад она владела четверными тулупом и сальховом, а также тройным акселем. На тренировках квад-тулуп и триксель у нее снова есть. Потому что она наверняка понимает: это только во внутрироссийских турнирах ей, возможно, будут ставить высокие оценки за красивые глаза (которые, признаться, у нее правда красивые). Более того, турнир в Петербурге дал подсказку, что, скорее всего, так и будет. Несмотря на посредственный прокат невзрачной короткой программы, Валиева получила от судей вторую сумму баллов за компоненты – после Петросян. И всего лишь какие-то десятые проиграла, например, Софье Муравьевой с чистым прокатом со старшими тройными.

Но не зря Камила воспользовалась особым регламентом турнира и попыталась сделать в прокате четверной тулуп. Потому что если ей и возвращаться – то за победами. А без ультра-си, во-первых, ее, очень вероятно, будут в России обходить те фигуристки, которые удачно рискнут с четверными и тройными акселями. Как это произошло и в субботу, где короткую программу Петросян выиграла с приземленным квадом. И тем более на международных соревнованиях, когда российских фигуристов туда наконец-то выпустят, Валиевой без квадов и трикселей в лидеры выбиться будет почти невозможно, поскольку судьи вряд ли ее встретят слишком дружелюбно.

По этой же причине восстанавливает четверные прыжки и Александра Игнатова (Трусова). В августе прошлого года вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 родила сына, а в конце января уже исполняла на тренировках четверной лутц. В прыжковом чемпионате, правда, этот сложнейший прыжок у нее не получился, но зато через месяц Трусова проинформировала общественность с помощью видео в соцсетях, что она вернула и каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

В Санкт-Петербурге, правда, молодая мама выступать не стала. Вероятно, исполнять соревновательную программу она пока не готова. Но Трусова настроена на возвращение серьезно, иначе бы она не отправилась за этим в группу Тутберидзе – где ей, собственно, и собрали к Олимпиаде в Пекине уникальный прыжковый контент. И продолжат собирать и сейчас. Потому что хорошо известно, как Этери Георгиевна относится к четверным прыжкам – хотя бы по ее предолимпийскому интервью Okko, в котором она констатировала, что без ультра-си Петросян в Милане делать будет нечего.