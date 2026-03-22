Фигурное катание — Кубок Первого канала 2026: результаты, выступление Валиевой и Трусовой
21:47 22.03.2026
Опять понты? Лучшие фигуристки России отбомбили четверные в Питере
Опять понты? Лучшие фигуристки России отбомбили четверные в Питере
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Наши фигуристки под конец сезона блеснули четверными прыжками. Понты, скажет босс федерации Антон Сихарулидзе? РИА Новости Спорт рассказывает, смогут ли вписаться в элиту вернувшиеся в спорт Камила Валиева и Александра Трусова.

Лучшая в воскресенье — не от Плющенко или Тутберидзе

Концовка соревновательного сезона в женском одиночном катании выдалась символичной. В произвольной программе на Кубке Первого канала две лидирующие позиции заняли два открытия сезона. О Марии Захаровой и Дине Хуснутдиновой говорили в кулуарах турниров больше всего, если не считать единственной российской участницы Олимпиады Аделии Петросян. Но она на выходных выступала только в короткой программе – как и Валиева.
В октябре прошлого года Захарова установила примечательное достижение - стала первой российской фигуристкой старше 18 лет, чисто исполнившей четверной прыжок в программе. Именно благодаря квадам ученица Анны Царевой и Елены Буяновой в декабре запрыгнула на бронзовую ступень пьедестала чемпионата России, где до начала сезона ее, откровенно говоря, не ждали. И в Питере именно четверной – вкупе, конечно, с остальными чистыми элементами - позволил Марии показать лучший результат в произвольной программе среди всех девушек.
Хуснутдиновой пока что всего 16 лет, и она еще по понятным причинам не демонстрирует столь женственного катания, как Захарова, которую в январе даже пригласили поучаствовать в итальянское ледовое шоу. В плане артистизма у нее все впереди – а элементы ультра-си уже есть. В воскресной произвольной Дина исполнила два акселя в три с половиной оборота, сделала остальные прыжки, и такому солидному техническому контенту без элементов ультра-си что-то противопоставить оказалось невозможно.

Это кто не готов прыгать четверные?

Здесь стоит вновь вспомнить недавнее интервью рулевого российского фигурного катания Антона Сихарулидзе в шоу "Каток", где он назвал попытки девушек исполнять четверные прыжки "какими-то понтами". "Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе, - отметил он. – Когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й. Поэтому надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки не были готовы прыгать эти прыжки (в Финале Гран-при России), у них рассыпались полностью все программы".
Интервью это, наверное, будут обсуждать до момента, когда Сихарулидзе не выдаст какие-либо еще резонансные тезисы. Пока же те, что есть, остается проецировать на действительность. И констатировать, что в российском женском одиночном катании, несмотря ни на какие разговоры о "разумном росте" и важности компонентов, все равно решают элементы ультра-си. Естественно, фигуристки рискуют – квад и тройной аксель не те прыжки, которые даже у мужчин получаются 10 из 10.
Но и в международных турнирах девушки, если могут, заходят на элементы ультра-си. И будут это делать, пока компоненты судьи раздают с учетом не имеющих отношения к конкретным прокатам факторов, главные из которых можно сформулировать как рейтинг и выслуга лет. А как еще бороться, например, тем, кто только вышел во взрослое катание из юниорского возраста? 17-летняя японка Ами Накаи никогда бы не стала бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Италии, если бы не прыгала там аксели в три с половиной оборота.
И россиянка Аделия Петросян по определению бы не имела никаких шансов на олимпийский пьедестал, если бы не попыталась исполнить в Милане четверной прыжок. Да, он в произвольной программе не получился. И на тренировках на Олимпиаде процент исполнения четверного был не слишком высоким. Но несмотря на это, ученица Этери Тутберидзе чисто сделала квад-тулуп и на разминке, и за считанные секунды до начала проката. Так что риск был в любом случае оправдан – и он уж никак не был понтами.
Сихарулидзе в интервью признался, что каждый внутрироссийский старт перекладывает на международные турниры и представляет, как наши фигуристы будут выглядеть там. Что ж, пример Петра Гуменника и Аделии Петросян, которым судьи выставили на Олимпиаде весьма средние оценки за компоненты, наглядно демонстрирует, что когда российские спортсмены вернутся, то побеждать им придется в первую очередь техникой. А это значит, что от разучивания четверных прыжков – и не только у мужчин, но и у женщин – никуда не деться.
Зачем Валиева и Трусова возвращают четверные?

И именно поэтому так старается вернуть элементы ультра-си Валиева. Четыре года назад она владела четверными тулупом и сальховом, а также тройным акселем. На тренировках квад-тулуп и триксель у нее снова есть. Потому что она наверняка понимает: это только во внутрироссийских турнирах ей, возможно, будут ставить высокие оценки за красивые глаза (которые, признаться, у нее правда красивые). Более того, турнир в Петербурге дал подсказку, что, скорее всего, так и будет. Несмотря на посредственный прокат невзрачной короткой программы, Валиева получила от судей вторую сумму баллов за компоненты – после Петросян. И всего лишь какие-то десятые проиграла, например, Софье Муравьевой с чистым прокатом со старшими тройными.
Но не зря Камила воспользовалась особым регламентом турнира и попыталась сделать в прокате четверной тулуп. Потому что если ей и возвращаться – то за победами. А без ультра-си, во-первых, ее, очень вероятно, будут в России обходить те фигуристки, которые удачно рискнут с четверными и тройными акселями. Как это произошло и в субботу, где короткую программу Петросян выиграла с приземленным квадом. И тем более на международных соревнованиях, когда российских фигуристов туда наконец-то выпустят, Валиевой без квадов и трикселей в лидеры выбиться будет почти невозможно, поскольку судьи вряд ли ее встретят слишком дружелюбно.
По этой же причине восстанавливает четверные прыжки и Александра Игнатова (Трусова). В августе прошлого года вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 родила сына, а в конце января уже исполняла на тренировках четверной лутц. В прыжковом чемпионате, правда, этот сложнейший прыжок у нее не получился, но зато через месяц Трусова проинформировала общественность с помощью видео в соцсетях, что она вернула и каскад из четверного лутца и тройного тулупа.
В Санкт-Петербурге, правда, молодая мама выступать не стала. Вероятно, исполнять соревновательную программу она пока не готова. Но Трусова настроена на возвращение серьезно, иначе бы она не отправилась за этим в группу Тутберидзе – где ей, собственно, и собрали к Олимпиаде в Пекине уникальный прыжковый контент. И продолжат собирать и сейчас. Потому что хорошо известно, как Этери Георгиевна относится к четверным прыжкам – хотя бы по ее предолимпийскому интервью Okko, в котором она констатировала, что без ультра-си Петросян в Милане делать будет нечего.
Итак, олимпийский сезон завершен – но возвращение Валиевой и Трусовой заставляет нас уже сейчас с особым нетерпением ждать сезона следующего. Однако не стоит подогревать себя чрезмерными ожиданиями. Безусловно, наши прославленные фигуристки способны вписаться и в нынешний российский топ, и – поверим оптимизму Сихарулидзе о скором допуске – в международный. Но чтобы не просто делать отдельные прыжки ультра-си на тренировках, а выкатывать программы с ними, обеим предстоит пройти полноценную физическую подготовку в межсезонье. Которой у Камилы не было два года, а у Александры – три. Это, как говорят имеющие опыт возвращения спортсмены, будет крайне непросто. Будем верить, что у таких уникальных фигуристок все получится.
