В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи - РИА Новости, 22.03.2026
12:42 22.03.2026 (обновлено: 13:41 22.03.2026)
В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи
В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи
Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке, они провели в беспробудном сне более четырех месяцев из-за обильных снегопадов и аномально низких температур в... РИА Новости, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке, они провели в беспробудном сне более четырех месяцев из-за обильных снегопадов и аномально низких температур в городе, сообщили в столичном зоосаде.
Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи. Животные, уснувшие еще в конце октября с первым похолоданием, начали выходить из спячки во второй половине марта. В этом году зимний сон был крепкий из-за обильных снегопадов и аномально низких температур: ежи провели в беспробудном сне более четырех месяцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка.
Уточняется, что увидеть ежей можно на двух экспозициях на Старой территории зоосада. По одному они живут в уличных вольерах комплекса "Фауна России" - в компании врановых птиц и сов. Во время спячки животные закапывались в укрытия и были недоступны для обозрения, но сейчас они вновь начали исследовать свои владения. Еще один еж живет в павильоне "Ночной мир".
"Белогрудые, или белобрюхие ежи, - одни из первых в зоопарке, кто отправляется в зимний сон. Их спячка по-настоящему глубокая: жизненные процессы организма сильно замедляются. Метаболизм снижается, тело охлаждается до плюс 1,8 градуса, частота сердцебиения падает со 180 до 20-60 ударов в минуту, а дыхание сокращается до одного вдоха в минуту", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что такое состояние позволяет животным комфортно переносить минусовые температуры, особенно под хорошим снежным покровом.
"В прошлом сезоне, когда зима была мягче и случались оттепели, наши ежи несколько раз просыпались и снова засыпали. В этом же сезоне снега было очень много, а морозы держались долго, поэтому спали они беспробудно. Сейчас животные проснулись, и наша первоочередная задача - аккуратно восстановить их силы", - рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Она пояснила, что за время спячки ежи теряют примерно треть своей массы, поэтому сначала им предлагается легкий корм небольшими порциями. Постепенно объем еды будет увеличиваться, чтобы к осени они смогли набрать необходимый жировой запас для подготовки к следующей зимовке.
"В рацион проснувшихся животных входят насекомые, говядина, курица и творог. В природе и в условиях зоопарка белогрудые ежи заранее готовят места для ночлега, устилая углубления в земле травой и сухими листьями. Часто эти зверьки зимуют несколько лет подряд в одном и том же укрытии", - заключается в сообщении.
