Команда Московской области c Халили выиграла эстафету на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
10:49 22.03.2026 (обновлено: 11:33 22.03.2026)
Команда Московской области c Халили выиграла эстафету на чемпионате России
Емерхонов, Стрельцов, Сурнев и Халили стали чемпионами России в эстафете

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарим Халили
Карим Халили. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Биатлонисты Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев и Карим Халили стали лучшими среди россиян в мужской эстафете 4x7,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Спортсмены, представляющие Московскую область, финишировали вторыми, преодолев дистанцию за 1 час 12 минут 14,4 секунды и использовав 12 дополнительных патронов. Первыми стали спортсмены первой команды Белоруссии - Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский (1 час 12 минут 1,9 секунды; 1 штрафной круг и 9 доппатронов). Третье место заняли биатлонисты команды Свердловской области - Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин и Кирилл Бажин (+44,1; без штрафных кругов и 10 доппатронов).
Согласно регламенту соревнований, биатлонисты из Белоруссии выступают вне зачета. Таким образом, спортсмены Московской области стали чемпионами России. Серебро завоевала команда Свердловской области, бронзовыми призерами стали Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов и Алексей Вагин (ХМАО-Югра).
Соревнования чемпионата России завершатся в воскресенье женским масс-стартом на 12,5 км.
Эрик Перро - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону
20 марта, 19:11
 
