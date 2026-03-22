В Днепропетровске сотрудники ТЦК устроили погоню за мужчиной

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске на Украине на проезжей части устроили погоню за мужчиной, его спас проезжающий мимо водитель, усадив его в автомобиль, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua".
"В Днепропетровске военкомы погнались за парнем, который выбежал на проезжую часть. Сотрудники ТЦК побежали за ним через автомобильный трафик. Парень упал, одна из машин остановилась, подобрала его и увезла. Военкомы же отошли в сторону, увидев бегущих к ним женщин под возмущенные сигналы водителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.