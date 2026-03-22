В Днепропетровске сотрудники ТЦК устроили погоню за мужчиной

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске на Украине на проезжей части устроили погоню за мужчиной, его спас проезжающий мимо водитель, усадив его в автомобиль, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua".