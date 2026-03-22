В "Динамо" заявили, что критики к команде после поражения не будет

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что руководство клуба не будет критиковать команду после поражения в матче 22-го тура чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом".

В воскресенье "Динамо" дома уступило "Зениту" со счетом 1:3, прервав серию из трех побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). Перед началом встречи "Динамо" объявило о продаже всех билетов на матч.

« "Игра качественная, "Зенит" оказался сильнее. Хочу поблагодарить болельщиков, у нас был очередной аншлаг. Критики к команде от руководства не будет. Отрезок до паузы прошел удовлетворительно", - сказал Пивоваров.

Ранее он заявлял, что Российский футбольный союз (РФС) должен вмешаться в текущую ситуацию с судейством.