Рейтинг@Mail.ru
"Художница" из России завоевала две медали на этапе Гран-при - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 22.03.2026 (обновлено: 21:03 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/borisova-2082281120.html
"Художница" из России завоевала две медали на этапе Гран-при
Россиянка Мария Борисова завоевала серебро и бронзу на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания). РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T20:12:00+03:00
2026-03-22T21:03:00+03:00
спорт
международная федерация гимнастики (fig)
мария борисова
художественная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955059216_0:0:3502:1969_1920x0_80_0_0_64fe6dbf1a9d472625510e3d63f856c1.jpg
https://ria.ru/20260316/chelyabinsk-2081067040.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955059216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_659c39a0bd080ee3652175825ff459ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Художница" из России завоевала две медали на этапе Гран-при

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМария Борисова
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мария Борисова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала серебро и бронзу на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).
Российская спортсменка заняла второе место в упражнениях с лентой, набрав 28,800 балла. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук (29,850), третьей - итальянка Тара Драгас (28,700).
В упражнениях с обручем Борисова получила 29,300 балла и взяла бронзу. Первой стала Онофрийчук (30,400), второй - представительница Узбекистана Тахмина Икромова (30,000).
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
СпортМеждународная федерация гимнастики (FIG)Мария БорисоваХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала