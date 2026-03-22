16:45 22.03.2026
Опрос показал, сколько американцев ожидают рост цен на нефть
Большинство американцев ожидают рост цен на нефть и бензин как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе на фоне конфликта с Ираном, следует из опроса
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал, сколько американцев ожидают рост цен на нефть

CBS: 90% американцев ожидают роста цен на нефть из-за конфликта с Ираном

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство американцев ожидают рост цен на нефть и бензин как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе на фоне конфликта с Ираном, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
По мнению 90% респондентов, военный конфликт с Тегераном уже в краткосрочной перспективе приведет к росту цен на нефть и бензин в США, еще 4% придерживаются противоположного мнения, а 6% считают, что он не окажет никакого влияния на цены. Что касается долгосрочной перспективы, то 58% опрошенных также ожидают рост цен из-за конфликта, 27% - падения, а 15% не ждут изменений, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке.
Конфликт с Ираном парализовал рынок нефти и газа в США, пишет FT
Из опроса также следует, что 63% ожидают ослабления американской экономики на фоне конфликта уже в ближайшее время, а 15% - усиления. В долгосрочной перспективе 44% американцев ждут ослабления, в то время как 30% - усиления.
Респонденты также считают, что в следующем году экономику США ждет рецессия (32% опрошенных) или замедление (26%). Еще 20% не ждут изменений, а 22% считают, что экономика может вырасти.
Опрос проводился 17-20 марта среди 3335 американцев. Погрешность составляет 2,1 процентных пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
ЕС может отложить отказ от российской нефти, пишут СМИ
