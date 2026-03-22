Опрос показал, сколько американцев ожидают рост цен на нефть

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство американцев ожидают рост цен на нефть и бензин как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе на фоне конфликта с Ираном, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
По мнению 90% респондентов, военный конфликт с Тегераном уже в краткосрочной перспективе приведет к росту цен на нефть и бензин в США, еще 4% придерживаются противоположного мнения, а 6% считают, что он не окажет никакого влияния на цены. Что касается долгосрочной перспективы, то 58% опрошенных также ожидают рост цен из-за конфликта, 27% - падения, а 15% не ждут изменений, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке.
Из опроса также следует, что 63% ожидают ослабления американской экономики на фоне конфликта уже в ближайшее время, а 15% - усиления. В долгосрочной перспективе 44% американцев ждут ослабления, в то время как 30% - усиления.
Респонденты также считают, что в следующем году экономику США ждет рецессия (32% опрошенных) или замедление (26%). Еще 20% не ждут изменений, а 22% считают, что экономика может вырасти.
Опрос проводился 17-20 марта среди 3335 американцев. Погрешность составляет 2,1 процентных пункта.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
20 марта, 20:34