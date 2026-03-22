https://ria.ru/20260322/boeviki-2082214051.html
Бойцы бригады "Север-V" за одно дежурство сбили пять уркаинских дронов
2026-03-22T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082218031_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_427dfa8af188b370828e3b8f65da533c.jpg
https://ria.ru/20260321/pvo-2082164053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082218031_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bb7759e11d860e5cf8966010811d203.jpg
Российский боец об уничтожении БПЛА ВСУ во время налета на ЛНР
Корреспондент РИА Новости наблюдал, как мобильные огневые группы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса сбивают украинские БПЛА во время налета на ЛНР. Командир одной из таких групп рассказал, что ранее они сбили ударные дронов ВСУ на $1 млн за одно дежурство.
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Мобильные огневые группы бригады "Север-V" сбили за один раз пять украинских дронов типа Ан-129 "Лютый", нанеся ущерба ВСУ почти на миллион долларов, сообщил РИА Новости командир одной из таких групп с позывным "Петергоф".
"Две недели назад сбили пять единиц Ан-196 (БПЛА самолетного типа украинского производства "Лютый" - ред.) стоимостью 200 тысяч долларов. Это нанесен миллион долларов ущерба противнику, ну и, соответственно, спасенные какие-то наши определенные точки, по которым они летели", - подытожил "Петергоф".
Командир другой мобильной огневой группы бригады, которые работают в интересах группировки войск "Юг" и входят в состав Добровольческого корпуса, с позывным "Лума" отметил, что помимо серьезного финансового ущерба для украинской стороны, сбитые дроны - это сохраненные человеческие жизни и мирная инфраструктура.
"Каждая сбитая "птица" – это чья-то спасенная жизнь. Ну, как минимум, это спасенная инфраструктура нашей страны, а как максимум, да, это спасенные жизни людей", - подытожил "Лума".