ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Мобильные огневые группы бригады "Север-V" сбили за один раз пять украинских дронов типа Ан-129 "Лютый", нанеся ущерба ВСУ почти на миллион долларов, сообщил РИА Новости командир одной из таких групп с позывным "Петергоф".

"Две недели назад сбили пять единиц Ан-196 (БПЛА самолетного типа украинского производства "Лютый" - ред.) стоимостью 200 тысяч долларов. Это нанесен миллион долларов ущерба противнику, ну и, соответственно, спасенные какие-то наши определенные точки, по которым они летели", - подытожил "Петергоф".

Командир другой мобильной огневой группы бригады, которые работают в интересах группировки войск "Юг" и входят в состав Добровольческого корпуса, с позывным "Лума" отметил, что помимо серьезного финансового ущерба для украинской стороны, сбитые дроны - это сохраненные человеческие жизни и мирная инфраструктура.