Российский дзюдоист завоевал золото на турнире Большого шлема в Тбилиси

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль в заключительный день турнира Большого шлема, который проходит в Тбилиси.

В финальном поединке в весовой категории до 100 кг Бифов одержал победу над российским дзюдоистом Ниязом Билаловым.

Турнир в Тбилиси завершится 22 марта. По итогам соревнований российские дзюдоисты завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, заняв второе место в медальном зачете.