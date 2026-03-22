Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/berlin-2082269225.html
В Берлине пройдет акция против цифрового насилия
В Берлине пройдет акция против цифрового насилия
Акция против сексуализированного насилия в интернете пройдёт в центре Берлина в воскресенье на фоне скандала с немецкой телеведущей и актрисой Колльен... РИА Новости, 22.03.2026
в мире
германия
берлин (город)
испания
bild
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/63/1515276354_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_dee75b1565ac9b592e32786c70b7ef90.jpg
https://ria.ru/20251204/polsha-2059712836.html
https://ria.ru/20260311/niderlandy-2079954222.html
германия
берлин (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/63/1515276354_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a169bcd0e71e710b69f7797fb5215c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Германия, Берлин (город), Испания, Bild, ХДС/ХСС
Bild: в Берлине пройдет акция против сексуализированного насилия в интернете

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБрандербургские ворота в центре Берлина в районе Митте
Брандербургские ворота в центре Берлина в районе Митте - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Брандербургские ворота в центре Берлина в районе Митте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Акция против сексуализированного насилия в интернете пройдёт в центре Берлина в воскресенье на фоне скандала с немецкой телеведущей и актрисой Колльен Фернандес, которая пострадала от порнографических дипфейков.
"Мы призываем к принятию чётких законов, направленных против цифрового сексуализированного насилия: против дипфейков, фейковых профилей, распространения информации без согласия, угроз и цифрового контроля... Защита пострадавших в соответствии с законодательством в Германии недостаточна. Мы требуем большей защиты, четких законов и реальных последствий как онлайн, так и офлайн", - заявили организаторы акции, феминистская организация Feminist Fight Club.
Демонстрация начнется в 16.00 (18.00 мск) у Бранденбургских ворот, она пройдет в поддержку Колльен Фернандес и других пострадавших. По данным таблоида Bild, ожидается, что в акции примут участие около 500 человек.
Немецкая актриса и телеведущая Колльен Фернандес годами боролась с онлайн-домогательствами и пыталась найти тех, кто распространял в сети фейковые порнографические фото и видео с её лицом. Актриса пыталась добиться удаления этих материалов при помощи юристов, но это не приносило результата. Тогда в 2024 году она подала заявление в полицию. По её словам, узнав об этом, её муж, немецкий актер Кристиан Ульмен сознался, что является создателем дипфейков с её участием. После этого актриса подала на развод, а затем публично рассказала свою версию событий немецкому журналу Spiegel. Бывший муж актрисы не ответил на запрос издания о комментариях. В конце 2025 года Фернандес подала иск против Ульмена в Испании, где пара проживала последние годы. Судебное разбирательство еще находится на ранней стадии.
Резонансная история Колльен Фернандес вызвала дискуссию в немецком обществе о необходимости ужесточить законодательство, чтобы защитить женщин от цифрового насилия. Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг заявила, что намерена представить проект соответствующего закона уже на следующей неделе для согласования федеральным правительством. Идею ужесточения законодательства для борьбы с дипфейками поддержали ряд политиков от партий "Зелёные", Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Левые".
На сегодняшний день за нарушение права на неприкосновенность частной жизни и личной сферы в Германии предусмотрено уголовное наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.
В миреГерманияБерлин (город)ИспанияBildХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала