В Берлине пройдет акция против цифрового насилия

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Акция против сексуализированного насилия в интернете пройдёт в центре Берлина в воскресенье на фоне скандала с немецкой телеведущей и актрисой Колльен Фернандес, которая пострадала от порнографических дипфейков.

На сегодняшний день за нарушение права на неприкосновенность частной жизни и личной сферы в Германии предусмотрено уголовное наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.