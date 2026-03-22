В Берлине пройдет акция против цифрового насилия

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Акция против сексуализированного насилия в интернете пройдёт в центре Берлина в воскресенье на фоне скандала с немецкой телеведущей и актрисой Колльен Фернандес, которая пострадала от порнографических дипфейков.
"Мы призываем к принятию чётких законов, направленных против цифрового сексуализированного насилия: против дипфейков, фейковых профилей, распространения информации без согласия, угроз и цифрового контроля... Защита пострадавших в соответствии с законодательством в Германии недостаточна. Мы требуем большей защиты, четких законов и реальных последствий как онлайн, так и офлайн", - заявили организаторы акции, феминистская организация Feminist Fight Club.
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
4 декабря 2025, 10:42
Демонстрация начнется в 16.00 (18.00 мск) у Бранденбургских ворот, она пройдет в поддержку Колльен Фернандес и других пострадавших. По данным таблоида Bild, ожидается, что в акции примут участие около 500 человек.
Немецкая актриса и телеведущая Колльен Фернандес годами боролась с онлайн-домогательствами и пыталась найти тех, кто распространял в сети фейковые порнографические фото и видео с её лицом. Актриса пыталась добиться удаления этих материалов при помощи юристов, но это не приносило результата. Тогда в 2024 году она подала заявление в полицию. По её словам, узнав об этом, её муж, немецкий актер Кристиан Ульмен сознался, что является создателем дипфейков с её участием. После этого актриса подала на развод, а затем публично рассказала свою версию событий немецкому журналу Spiegel. Бывший муж актрисы не ответил на запрос издания о комментариях. В конце 2025 года Фернандес подала иск против Ульмена в Испании, где пара проживала последние годы. Судебное разбирательство еще находится на ранней стадии.
Резонансная история Колльен Фернандес вызвала дискуссию в немецком обществе о необходимости ужесточить законодательство, чтобы защитить женщин от цифрового насилия. Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг заявила, что намерена представить проект соответствующего закона уже на следующей неделе для согласования федеральным правительством. Идею ужесточения законодательства для борьбы с дипфейками поддержали ряд политиков от партий "Зелёные", Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Левые".
На сегодняшний день за нарушение права на неприкосновенность частной жизни и личной сферы в Германии предусмотрено уголовное наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.