17:07 22.03.2026 (обновлено: 17:09 22.03.2026)
"Нижний Новгород" одержал девятую подряд победу в Единой лиге ВТБ
"Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
баскетбол, спорт, нижний новгород, никита михайловский, илья карпенков, единая лига втб, самара
© Фото : официальный сайт БК "Нижний Новгород"Баскетболисты "Нижнего Новгорода"
Баскетболисты "Нижнего Новгорода" . Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде 80:75 (16:13, 15:21, 27:17, 22:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой победившей команды Кирилл Попов, который набрал 35 очков. Его одноклубник Илья Карпенков оформил дабл-дабл (16 очков + 11 подборов) У "Самары" больше всего очков заработали Артем Чеваренков (18) и Никита Михайловский (18).
22 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Нижний Новгород
80 : 75
Самара
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нижний Новгород", одержав девятую победу при 23 поражениях, занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Самара" с двумя победами при 30 поражениях располагается на последнем, 11-м месте.
В следующем матче "Самара" 25 марта примет краснодарский "Локомотив-Кубань", а "Нижний Новгород" 29 марта сыграет в гостях с саратовским "Автодором".
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Автодор" в Единой лиге ВТБ
