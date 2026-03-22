"Барселона" стала первой командой, обеспечившей себе место в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
22:42 22.03.2026 (обновлено: 23:38 22.03.2026)
"Барселона" стала первой командой, обеспечившей себе место в ЛЧ
Испанская "Барселона" стала первым клубом, которому удалось обеспечить себе место в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Испанская "Барселона" стала первым клубом, которому удалось обеспечить себе место в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.
В воскресенье "Бетис" на выезде проиграл "Атлетику" из Бильбао со счетом 1:2 в матче 29-го тура чемпионата Испании. Таким образом, "Барселона" не опустится ниже четвертой позиции в чемпионате Испании, что гарантирует ей место в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
22 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Атлетик Бильбао
2 : 1
Бетис
25‎’‎ • Даниэль Вивиан
(Иньяки Уильямс)
45‎’‎ • Ойан Сансет
(Иньяки Уильямс)
75‎’‎ • Пабло Форнальс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" имеет в своем активе 73 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании за девять туров до конца Ла Лиги, опережая располагающийся на втором месте "Реал" на семь баллов. Далее идут "Вильярреал" (58) и мадридский "Атлетико" (57). "Бетис" (44) располагается на пятой строчке.
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
