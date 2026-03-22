04:55 22.03.2026 (обновлено: 05:02 22.03.2026)
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность ЕС, заявил Милей
Аргентина способна обеспечить энергобезопасность ЕС, заявил Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о возможности обеспечить энергетическую безопасность Европы. РИА Новости, 22.03.2026
Милей: Аргентина может обеспечить энергетическую безопасность Европы

© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о возможности обеспечить энергетическую безопасность Европы.
"Аргентина имеет условия, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Мы переживаем золотую лихорадку в плане инвестиций в энергетику", — сказал он на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
По его мнению, страны этого континенты долгое время хотели обрести энергетическую безопасность. В лице Буэнос-Айреса, утверждает президент, они смогут получить надежного партнера с крупными резервами.
 
