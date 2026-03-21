СМИ: власти США обсуждают возможные мирные переговоры с Ираном

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти США начали обсуждение возможных мирных переговоров с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на американское официальное лицо и еще один информированный источник.
Президент США Дональд Трамп ранее выступил с утверждением, что в Иране якобы не осталось никого, с кем можно было бы вести переговоры, но заверил, что Вашингтон это устраивает. Он также заявлял, что не желает прекращения огня с Ираном.
"Администрация Трампа начала первые обсуждения следующего этапа и (обсуждения - ред.) того, какими бы могли быть мирные переговоры с Ираном", - пишет портал.
По его данным, советники Трампа хотят заложить основу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Утверждается также, что в обсуждениях участвуют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Портал отмечает, что прямых контактов между США и Ираном в последние дни не было, однако послания передавались через Египет, Катар и Великобританию. Как утверждается, Египет и Катар проинформировали США и Израиль, что Иран готов договариваться, но на очень жестких условиях. По данным портала, иранская сторона требует гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем, а также компенсации.
Между тем американские чиновники заявили порталу, что боевые действия на Ближнем Востоке, по их прогнозам, продлятся еще две-три недели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
