Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти США обсуждают возможные мирные переговоры с Ираном
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/vlasti-2082189658.html
СМИ: власти США обсуждают возможные мирные переговоры с Ираном
Власти США начали обсуждение возможных мирных переговоров с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на американское официальное лицо и еще один... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T22:56:00+03:00
в мире
иран
сша
египет
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:206:2962:1872_1920x0_80_0_0_3cd5bc2f17ec2a502adbed2ffc4d3660.jpg
https://ria.ru/20260308/uitkoff-2079355888.html
https://ria.ru/20260304/tramp-2078397562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_c170b326e683c1e4adf611970bd5ab1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Египет, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти США начали обсуждение возможных мирных переговоров с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на американское официальное лицо и еще один информированный источник.
Президент США Дональд Трамп ранее выступил с утверждением, что в Иране якобы не осталось никого, с кем можно было бы вести переговоры, но заверил, что Вашингтон это устраивает. Он также заявлял, что не желает прекращения огня с Ираном.
Специальный посланник США Стив Уиткофф во время пресс-конференции на борту президентского лайнера - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Уиткофф выступил с призывом к России по Ирану
8 марта, 11:57
"Администрация Трампа начала первые обсуждения следующего этапа и (обсуждения - ред.) того, какими бы могли быть мирные переговоры с Ираном", - пишет портал.
По его данным, советники Трампа хотят заложить основу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Утверждается также, что в обсуждениях участвуют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Портал отмечает, что прямых контактов между США и Ираном в последние дни не было, однако послания передавались через Египет, Катар и Великобританию. Как утверждается, Египет и Катар проинформировали США и Израиль, что Иран готов договариваться, но на очень жестких условиях. По данным портала, иранская сторона требует гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем, а также компенсации.
Между тем американские чиновники заявили порталу, что боевые действия на Ближнем Востоке, по их прогнозам, продлятся еще две-три недели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сенатор раскрыл планы Трампа в Иране
4 марта, 10:55
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала