Тарасова оценила перспективы Валиевой после возвращения
Тарасова оценила перспективы Валиевой после возвращения - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Тарасова оценила перспективы Валиевой после возвращения
Фигуристке Камиле Валиевой подвластны самые сложные элементы, но для восстановления формы и программ требуется определенное время, заявила РИА Новости...
2026-03-21T18:32:00+03:00
2026-03-21T18:32:00+03:00
2026-03-21T18:32:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
татьяна тарасова
камила валиева, татьяна тарасова
Фигурное катание, Камила Валиева, Татьяна Тарасова
Тарасова оценила перспективы Валиевой после возвращения
Тарасова: фигуристке Валиевой все подвластно, ей нужно только время
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристке Камиле Валиевой подвластны самые сложные элементы, но для восстановления формы и программ требуется определенное время, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Валиева на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге исполнила короткую программу под кавер Гетеры "Расставание" на песню "Утомленное солнце". В прокате фигуристка упала с тулупа в четыре оборота, который она попробовала исполнить в рамках специального регламента турнира. По стандартным правилам прыжки в четыре оборота в короткой программе запрещены. Также Валиева чисто сделала аксель в два с половиной оборота и с помаркой на приземлении - каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За выступление фигуристка получила 70,09 балла и стала четвертой.
"Я очень рада, что на лед вышла Камила Валиева. Она находится только в начале своего пути, я хотела бы ее видеть немного другой. Я хотела бы ее видеть с изумительной программой и изумительными прыжками. Катающейся на большой скорости и выполняющей вращения тоже на большой скорости. Ей все это подвластно, но, наверное, ей нужно время", - сказала Тарасова.
Валиева исполнила короткую программу на соревнованиях впервые с декабря 2023 года. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт о ее четырехлетней дисквалификации за допинговое нарушение, срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации.